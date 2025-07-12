رجل يقفز داخل محرك طائرة ويموت على المدرج في إيطاليا

في حادثة مأساوية وقعت في مطار ميلانو بيرغامو الدولي في إيطاليا في وقت سابق من هذا الأسبوع، تمكن رجل من تجاوز الأمن ودخل محرك طائرة.
وفي الثامن من يوليو/تموز، رأى شهود عيان الرجل يقود سيارته في الاتجاه الخاطئ على الطريق لدخول المطار، ويتخلى عن سيارته، ويتجه إلى منطقة الوصول، بحسب تقارير إعلامية.
وبحسب ما ورد، تمكن بعد ذلك من الوصول إلى المدرج عبر مخرج طوارئ قبل أن يركض نحو الطائرة التي كانت تستعد للمغادرة.
وفقًا للشرطة، ركض الرجل إلى المدرج واقترب طواعيةً من محرك الطائرة. وصرح متحدث باسم المطار لوسائل الإعلام بأنه لم يكن مسافرًا أو موظفًا في المطار. شاهد الفيديو أدناه:
ورغم جهود الشرطة وأمن المطار لاعتراضه، إلا أنهم لم يتمكنوا من إيقاف الرجل في الوقت المناسب.
أُجِّلت الرحلة بعد الحادث. أصدرت شركة فولوتيا الإسبانية للطيران الاقتصادي بيانًا على موقعها الإلكتروني: "نأسف لتأكيد تعرض الرحلة V73511 المتجهة من مطار بيرغامو الدولي إلى مطار أوفييدو دي لا فيردي لحادث في مطار ميلانو-بيرغامو الساعة 10:35 صباحًا. أصيب شخص واحد لم يكن على متن الطائرة وغير تابع للشركة بجروح بالغة. جميع الركاب البالغ عددهم 154 راكبًا وأفراد الطاقم الستة بخير. نقدم الدعم النفسي ونتعاون بشكل كامل مع السلطات الإيطالية."