رجل يقفز داخل محرك طائرة ويموت على المدرج في إيطاليا

أُجِّلت الرحلة بعد الحادث. أصدرت شركة فولوتيا الإسبانية للطيران الاقتصادي بيانًا على موقعها الإلكتروني: "نأسف لتأكيد تعرض الرحلة V73511 المتجهة من مطار بيرغامو الدولي إلى مطار أوفييدو دي لا فيردي لحادث في مطار ميلانو-بيرغامو الساعة 10:35 صباحًا. أصيب شخص واحد لم يكن على متن الطائرة وغير تابع للشركة بجروح بالغة. جميع الركاب البالغ عددهم 154 راكبًا وأفراد الطاقم الستة بخير. نقدم الدعم النفسي ونتعاون بشكل كامل مع السلطات الإيطالية."