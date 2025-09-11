رئيس وزراء قطر يصف نتنياهو بـ"النرجسي" بعد ضربات الدوحة

في يوم الثلاثاء، 9 سبتمبر، شنت إسرائيل غارات جوية على قادة حركة حماس في الدوحة، في خطوة صعّدت من عملها العسكري في الشرق الأوسط وأثارت تنديداً واسعاً من الإمارات، ودول خليجية أخرى، والاتحاد الأوروبي.
وفي يوم الأربعاء، حذر نتنياهو قطر إما من طرد مسؤولي حماس أو تقديمهم للعدالة، بقولهم "إذا لم تفعلوا، فنحن سنفعل". كما اتهم قطر بتوفير ملاذ آمن وتمويل لحركة حماس، بحسب وكالة «رويترز».
أدانت وزارة الخارجية القطرية ما وصفته بأنه «تهديدات صريحة بارتكاب انتهاكات مستقبلية للسيادة الوطنية».
وأضافت الوزارة أن "نتنياهو يعلم تماما أن استضافة مكتب حماس كان في إطار جهود الوساطة القطرية التي طلبته منها الولايات المتحدة وإسرائيل"، وهو ما كرره رئيس الوزراء القطري معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في حديثه لشبكة "سي إن إن" بشأن الضربات.
وقال إن الجميع يعلمون بشأن مكتب حماس، وأن الولايات المتحدة وإسرائيل طلبتا إقامته، وتستخدمانه كوسيلة للتواصل مع حماس بشأن غزة "لسنوات".
وأضاف في المقابلة: «هناك حد أدنى من الآداب والأخلاق». وتابع: «وقد تم تجاوز هذا الحد».
وأطلق تنهيدة تعبر عن عدم تصديقه وهو يقول: «بصراحة ليس لدي كلمات للتعبير عن مدى غضبنا من مثل هذا الفعل».
قال: "هذا إرهاب دولة". وعندما سُئل عما إذا كانت قطر تشعر بالخيانة، أجاب بالإيجاب.
هزّ رئيس وزراء قطر رأسه نافيًا، وهو يُخبر المُحاور أنه التقى صباح يوم الهجمات بعائلة أحد الرهائن. وقال إنه كان يحمل رسالة منهم، مفادها أن أملهم الوحيد في استعادة ابنهم هو هذه الوساطة التي تُجريها قطر.
وأضاف "أعتقد أن ما فعله نتنياهو أمس، قتل أي أمل لهؤلاء الرهائن".
وعندما سئل عن تهديد نتنياهو بمحاكمة حماس وقطر، التي اتهمها بإيواء الإرهابيين، أجاب رئيس الوزراء القطري أن الدولة الخليجية لا تقبل "مثل هذا التهديد القادم من شخص مثل نتنياهو".
وأضاف: «يجب أن يُقدَّم هو نفسه للعدالة. فهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية». وأشار إلى مفارقة أن نتنياهو قد انتهك «كل القوانين الدولية»، وبالتالي لا يملك الحق في «إلقاء المحاضرات على العالم بشأن القانون».
عندما سُئل عما إذا كان يعتقد أن نتنياهو نرجسي، أجاب رئيس الوزراء القطري بأن هذا هو التفسير الوحيد الذي يمكنه التفكير فيه لأفعال رئيس الوزراء الإسرائيلي. وتابع قائلاً: "لا يمكن لعقل بشري أن يستوعب" عملية ضرب قادة حماس الذين وصلوا لمحادثات الوساطة.
كما تعلمون، كنا نعتقد أننا نتعامل مع أناس متحضرين، قال. هذه هي طريقتنا في التعامل مع الآخرين. والفعل الذي قام به أشبه بـ... لا أستطيع وصفه، لكنه فعل بربري.
شاهد المقطع هنا: