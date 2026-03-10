رئيس وزراء قطر: اعتداءات إيران "خطيرة للغاية" وتُهدد لقمة عيش العالم.

وصف رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني الوضع الحالي في المنطقة بأنه 'خطير للغاية'، محذراً من أنه لا يؤثر فقط على الأمن الإقليمي بل أيضاً على الأمن العالمي واستقرار الاقتصاد العالمي.

وسلط الضوء على تأثير الأزمة الخليجية على أسواق الطاقة والخدمات اللوجستية في جميع أنحاء العالم.

وفي مقابلة مع سكاي نيوز، قال: 'بالنسبة لهذه البقعة الصغيرة في العالم، فإن مجلس التعاون الخليجي هو مركز عبور رئيسي للعالم بأسره. بين الدوحة وأبو ظبي ودبي، يمر حوالي 350-360 مليون مسافر على مدار العام. وقد تعطل كل هذا بسبب هذا الاضطراب."

وأوضح أن قطر وحدها تزود حوالي 20% من الطاقة العالمية.

وفي اليوم الأول للهجمات، توقفت العمليات، مما تسبب في تأثير كبير على الأسعار الدولية.

وفي اليوم الثاني، قال إن الهجمات استهدفت المجمع الصناعي، "مما أجبرنا على إغلاق العديد من المصانع ومنشآت التصنيع التي لدينا في قطاع التكرير، بما في ذلك الأسمدة".

وأشار إلى أن قطر هي ثاني أكبر منتج لليوريا في العالم، وتمثل 10% من السوق العالمية، مع ما يترتب على ذلك من آثار على الغذاء والزراعة والأمن الغذائي في البلدان التي تعتمد على قطر.

كما تنتج البلاد 35% من الهيليوم في العالم، وهو مكون حيوي للمعدات الطبية.

وقال إن الوضع الحالي في مجلس التعاون الخليجي له تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي والعالمي، مؤكداً على ضرورة أن توقف إيران جميع الهجمات على دول الخليج والدول الأخرى التي ليست أطرافاً في النزاع، وضرورة بذل الجهود لتهدئة الأوضاع والبحث عن حلول دبلوماسية كلما أمكن ذلك.

وأضاف أن أي حل مستقبلي يتطلب "إزالة" التهديدات التي تشكلها إيران.

"لا يمكننا أن نبقى هكذا، خاصة بعد هذا الحدث، ونلتزم الصمت بينما توجه الصواريخ إلينا... نحن لسنا دولاً معادية لهم. لقد كنا نحاول دائمًا المساعدة ودعم أي جهود لإيجاد حل دبلوماسي لرفع العقوبات،" قال.

كما أعرب عن أمله في ازدهار واستقرار الشعب الإيراني وفي التعايش السلمي مع دول المنطقة، مشيرًا إلى أن الإيرانيين العاديين هم من بين الأكثر تضررًا من الاضطرابات.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية للطاقة، قال إن الهجمات تحدث يوميًا.

"على أساس يومي، استهدفت حوالي 40% من الهجمات منشآت الطاقة، وحوالي 25% من الهجمات استهدفت منشآت مدنية، وحوالي 35% من الهجمات استهدفت منشآت عسكرية، بما في ذلك المدنية.

وأشار إلى أن المطار الدولي استُهدف عدة مرات، حتى خزانات مياه الشرب تعرضت للهجوم،" قال. علاوة على ذلك، تساءل عن الغرض من استهداف الممتلكات المدنية.

ودعا أطراف النزاع إلى وقف الهجمات فوراً، مؤكداً أن الدوحة ستواصل الحوار مع الإيرانيين وستعمل على خفض التصعيد.

"ما حدث هو زعزعة كبيرة للثقة في العلاقة التي تربطنا بإيران. سنواصل محاولة السعي لخفض التصعيد. في نهاية المطاف، هم جيراننا."

وأضاف الشيخ محمد أنه لا ينبغي لأي دولة أخرى أن تنجر إلى الحرب، محذراً من أن استمرار الهجمات سيمنع أي مساعدة خارجية وتدخل منطقي، حيث ستركز كل دولة على الدفاع عن نفسها.

وبالنسبة للولايات المتحدة، أعرب عن آماله في خفض التصعيد وحل دبلوماسي "يعالج مخاوفنا ومخاوفهم".

وفي رده من المملكة المتحدة وأوروبا، أشاد الشيخ محمد بالشركاء الأوروبيين لدعمهم السياسي ومساعدتهم في قضايا سلاسل الإمداد.

"قدمت المملكة المتحدة دعماً ممتازاً لقطر. لدينا السرب المشترك الذي يعمل مع طيارينا، ونحن ممتنون جداً لهذه الشراكة ولهذا التحالف،" قال.

كما دافع عن دور أوروبا' في الأزمة، قائلاً: "لا أعرف لماذا يقولون إن أوروبا لا تفعل شيئاً. ربما على المستوى العام، ولكن على مستوى العلاقات الثنائية معنا ومع شركاء مجلس التعاون الخليجي الآخرين، رأيناهم يظهرون صداقة عظيمة."