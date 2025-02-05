رئيس وزراء باكستان يرحب بتولي الشرع رئاسة سوريا

ومن المقرر أن يزور الشرع تركيا يوم الثلاثاء، وهي ثاني زيارة دولية له منذ توليه رئاسة سوريا بعد بشار الأسد في ديسمبر. وكان قد زار السعودية في وقت سابق لتعزيز الروابط الاقتصادية ودعم جهود إعادة بناء الاقتصاد المتأثر بالحرب.