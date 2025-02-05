رئيس وزراء باكستان يرحب بتولي الشرع رئاسة سوريا
أعرب رئيس وزراء باكستان، محمد شهباز شريف، عن آماله بأن يسهم تولي أحمد الشرع رئاسة سوريا في تحقيق السلام والتقدم في البلاد التي عانت من ويلات الحرب."
وفي بيان له، قال شهباز شريف: "نرحب بتولي السيد أحمد الشرع منصب رئيس الجمهورية العربية السورية في هذه المرحلة الانتقالية، ونأمل أن تتمكن القيادة الجديدة من إحلال السلام والتقدم والرخاء للشعب السوري الشقيق".
وشهدت سوريا مقتل الآلاف من الأشخاص ونزوح الملايين خلال الحرب الأهلية، لكن العديد منهم بدأوا في العودة إلى وطنهم، على أمل أن يجلب السلام الاستقرار للبلاد.
ودعا القادة السياسيون من جميع أنحاء العالم إلى عودة السلام إلى سوريا، مؤكدين أهمية تعاون جميع الأطراف من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد.
وأكد فيليبو غراندي، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، على ضرورة دعم المجتمع الدولي لجهود إعادة إعمار سوريا، من أجل تسهيل عودة ملايين اللاجئين إلى البلاد
ومن المقرر أن يزور الشرع تركيا يوم الثلاثاء، وهي ثاني زيارة دولية له منذ توليه رئاسة سوريا بعد بشار الأسد في ديسمبر. وكان قد زار السعودية في وقت سابق لتعزيز الروابط الاقتصادية ودعم جهود إعادة بناء الاقتصاد المتأثر بالحرب.