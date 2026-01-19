رئيس وزراء الهند يستقبل رئيس الدولة بهدايا تعكس عراقة التراث الهندي

ورافق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، كل من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار شؤون الرئاسة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.