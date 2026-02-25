رئيس الوزراء الهندي في تل أبيب لتعزيز التحالف الاستراتيجي

وصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى تل أبيب بعد ظهر الأربعاء في زيارة دولة تستغرق يومين، وكان في استقباله في المطار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
تعد هذه الرحلة هي الثانية لمودي إلى إسرائيل، حيث كانت زيارته الأولى في عام 2017. وتهدف الزيارة الحالية إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مجالي الدفاع والتجارة بين البلدين.
وعقب وصوله، نشر مودي عبر منصة "إكس": "يشرفني للغاية أن يستقبلني رئيس الوزراء نتنياهو والسيدة نتنياهو في المطار. أتطلع إلى المشاركة في مناقشات ثنائية ونتائج مثمرة تعزز الصداقة بين الهند وإسرائيل".
ومن المقرر أن يلقي مودي كلمة أمام البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، ليكون بذلك أول زعيم هندي يقوم بهذه الخطوة. كما سيلتقي بالرئيس إسحاق هرتسوغ ويجري محادثات موسعة مع نتنياهو، حيث سيناقش الزعيمان العلاقات الوثيقة الشاملة بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في مجالي الدفاع والأمن.
وسيقيم نتنياهو مأدبة عشاء خاصة على شرف مودي مساء الأربعاء.
ورداً على منشور سابق لنتنياهو على وسائل التواصل الاجتماعي، قال مودي إن الهند تقدر بعمق صداقتها الدائمة مع إسرائيل، والمبنية على الثقة والابتكار والالتزام المشترك بالسلام والتقدم. كما اتفق مع نظيره الإسرائيلي على قوة الروابط بين البلدين والطبيعة المتنوعة للعلاقات الثنائية.
من جانبه، صرح نتنياهو بأن الروابط بين إسرائيل والهند تمثل تحالفاً قوياً بين قوتين عالميتين، مشيراً إلى أن البلدين شريكان في الابتكار والأمن والرؤية الاستراتيجية المشتركة. وأضاف أن الطرفين يعملان معاً على بناء "محور من الأمم" الملتزمة بالاستقرار والتقدم.