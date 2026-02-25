رئيس الوزراء الهندي في تل أبيب لتعزيز التحالف الاستراتيجي

ورداً على منشور سابق لنتنياهو على وسائل التواصل الاجتماعي، قال مودي إن الهند تقدر بعمق صداقتها الدائمة مع إسرائيل، والمبنية على الثقة والابتكار والالتزام المشترك بالسلام والتقدم. كما اتفق مع نظيره الإسرائيلي على قوة الروابط بين البلدين والطبيعة المتنوعة للعلاقات الثنائية.