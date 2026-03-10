رئيس الوزراء القطري يندد بالهجمات الإيرانية ويصفها بـ "الخيانة"

أدان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني بشدة الهجمات الإيرانية على دولة قطر ودول خليجية أخرى، مؤكداً أن التبريرات التي قدمتها طهران "مرفوضة تماماً".
وفي مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز"، أشاد بمهنية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية القطرية في حماية البلاد ومواطنيها والمقيمين والزوار فيها.
وقال معاليه: "للأسف، كان الأمر صعبًا للغاية على البلد بأكمله". وأضاف: "لكن لدينا أفراد دفاعنا وأمننا يقومون بعمل رائع في الدفاع عن البلاد وشعبها. لقد أظهروا طريقة احترافية في التعامل مع كل هذه التهديدات القادمة من إيران.
وأضاف: "لم نتوقع أبداً أن يأتينا هذا من جارنا. كنا نعمل دائماً على بناء هذه العلاقة من خلال الحفاظ على حسن الجوار والعلاقات بحسن نية مع إيران. وللأسف، هناك بعض التبريرات والذرائع التي يستخدمونها لتبرير هذه الهجمات على دولة قطر ودول أخرى، وهي مرفوضة تماماً".
ووصف تصرفات إيران بأنها "خيانة"، وقال إن الضربات كانت مخططة مسبقاً، حيث استهدفت قطر ودولاً خليجية أخرى فور اندلاع الحرب.
وقال: "وكلنا قبل هذه الحرب كنا نقول ونكرر أننا لن نشارك في أي هجمات أو حروب ضد جيراننا. كنا نود أن نرى جواراً سلمياً. كنا نساعد إيران والولايات المتحدة في التوصل إلى حلول دبلوماسية".
وتابع: "لكن هذا الحساب الخاطئ من قبل الإيرانيين بمهاجمة دول الخليج دمر كل شيء".
وأشار معاليه إلى أن الضربات لم تستهدف المنشآت العسكرية فحسب، بل استهدفت أيضاً البنية التحتية المدنية، ومنشآت الطاقة، والمجمعات الصناعية، وحتى أنظمة مياه الشرب.
وندد بالهجمات واصفاً إياها بأنها "عمل متهور"، وأكد أن قطر تمتلك القدرة والأفراد المدربين لحماية البلاد وتقليل التأثير على المدنيين والحفاظ على سير الخدمات الحيوية.
وقال: "لدينا القدرة والأفراد للتأكد من الدفاع عن البلاد وأن أحداً من الناس لن يتأثر بهذه الهجمات".
وشدد على أن قطر لن تقبل أبداً بالهجمات على البنية التحتية المدنية أو الخاصة بالطاقة، سواء داخل أراضيها أو في أي مكان آخر، بما في ذلك إيران.
وقال: "كان هذا موقفنا في روسيا وأوكرانيا، وهذا كان موقفنا في غزة، وهذا موقفنا مما يحدث حالياً وسيطبق في كل مكان".
وأشار إلى أنه في اليوم الثاني من الحرب، استهدفت إحدى الهجمات الإيرانية الرئيسية منشأة للغاز، مما خلق مستوى عالٍ من المخاطر أجبر قطر على إعلان حالة "القوة القاهرة" ووقف العمليات مؤقتاً.
وتعليقاً على تصريحات الرئيس الإيراني التي وعد فيها بوقف الهجمات على الدول المجاورة، قال: "كان الجميع يأمل في ذلك، بما في ذلك نحن، ولكن حتى بعد إدلائه بتصريحه مباشرة، تعرضنا لهجوم بعد حوالي 10 دقائق".
وأضاف: "كنت أعتقد أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت لضمان وصول التعليمات للجميع بوقف هذه الهجمات. لكننا صُدمنا حقاً عندما كانت الهجمات مكثفة ضد الإمارات والبحرين في فترة ما بعد الظهر، بينما كنا نعمل في الواقع في نفس الوقت الذي خرجت فيه دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى تعبر بشكل جماعي عن أن هذا هو ما نريد رؤيته".
وأكد أن دول المنطقة لا تريد أن تكون جزءاً من الحرب، وتسعى إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وتفضل دائماً الحل الدبلوماسي.
وقال: "ومع ذلك، بينما كنا نناقش هذا الأمر مع زملائنا في دول مجلس التعاون الخليجي، تعرضت بلدانهم للهجوم. كان ذلك آخر أمل لنا قبل أن تُضرب البحرين مباشرة. لقد شهدنا هجوماً واسع النطاق على البحرين في نفس اللحظة، وبعد 30 دقيقة، تعرضت الدوحة نفسها للضرب".
وأكد أن قطر تحتفظ بكامل الحق في الدفاع عن نفسها وستردع أي تهديدات، وهو مبدأ لا يقبل المساومة.
وأضاف: "نحن لسنا جزءاً من هذه الحرب. لا نريد أن نكون جزءاً من تلك الحرب. لا نريد أن نُجر إليها. لكن الدفاع عن بلادنا سيظل مبدأ لن يتغير أبداً. سنتخذ كل إجراء... وكل عمل لضمان عدم تعرضنا لأي هجمات".
وعن الوضع الأوسع، وسط دعوات أمريكية لإيران بالاستسلام وادعاء طهران أنها قادرة على مواصلة القتال لستة أشهر أخرى، قال: "موقفنا ومبدأنا لن يتغيرا أبداً بأن الحرب تنتهي دائماً حول طاولة المفاوضات بحل دبلوماسي. وكلنا نود أن نرى تهدئة في المنطقة في أقرب وقت ممكن".