رئيس إندونيسيا يؤدي العمرة ويصلي داخل الكعبة

اختتم الرئيس الإندونيسي "برابوو سوبيانتو"، الخميس، زيارته إلى المملكة العربية السعودية بأداء مناسك العمرة، مرتديا ملابس بيضاء بسيطة وحافي القدمين.
كما صلى سوبيانتو طواعية داخل الكعبة المشرفة، في لفتة تحمل أهمية روحية عميقة للمسلمين، حيث أنها تمثل أقدس موقع في الإسلام ومركز العالم الإسلامي.
يُعدّ أداء الصلاة داخل الكعبة فرصةً نادرةً وعظيمةً. ولأنّ المسلمين حول العالم يتجهون نحو الكعبة في صلواتهم اليومية (القبلة)، فإنّ دخولها والصلاة فيها يُعتبر لحظةً حميمةً من التواصل مع الله.
وفي تعليقه على الزيارة، قال سوبيانتو: "بعد عقد اجتماع ثنائي مع رئيس وزراء المملكة العربية السعودية في جدة، واصلت رحلتي إلى مدينة مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة مع عدد من وزراء الحكومة الحمراء والبيضاء".
وأضاف الرئيس الذي شارك صورا من رحلته الدينية على X: "عند وصولي إلى المسجد الحرام، أتيحت لي الفرصة للقاء والترحيب بالحجاج الإندونيسيين الذين كانوا يؤدون عبادتهم في الأراضي المقدسة".
إندونيسيا هي أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم، حيث يشكل المسلمون 90% من سكانها البالغ عددهم 270 مليون نسمة.
وخلال زيارة سوبيانتو، وقعت السعودية وإندونيسيا عدة صفقات ومذكرات تفاهم بقيمة نحو 27 مليار دولار بين مؤسسات القطاع الخاص في مجالات تشمل الطاقة النظيفة والبتروكيماويات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية يوم الأربعاء.
بلغ حجم التجارة بين البلدين حوالي 31.5 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية.