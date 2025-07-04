رئيس إندونيسيا يؤدي العمرة ويصلي داخل الكعبة

وفي تعليقه على الزيارة، قال سوبيانتو: "بعد عقد اجتماع ثنائي مع رئيس وزراء المملكة العربية السعودية في جدة، واصلت رحلتي إلى مدينة مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة مع عدد من وزراء الحكومة الحمراء والبيضاء".