رئيس "أوبر": تراجع اهتمام الشباب برخص القيادة مع صعود المركبات ذاتية القيادة

أشار أندرو ماكدونالد، رئيس شركة أوبر ومدير العمليات فيها، إلى أن الأجيال الشابة قد لا ترى حاجة للحصول على رخصة قيادة، مع تحول المواقف تجاه ملكية السيارات واحتلال المركبات ذاتية القيادة مركز الصدارة.
وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن" (CNN)، سلط ماكدونالد الضوء على أن "معظم المراهقين في سن السادسة عشرة في هذه المرحلة ليسوا مهتمين كثيراً برخصة القيادة"، مشيراً إلى اتجاه أوسع يتمثل في تأخير أو تقليل ملكية السيارات بين الشباب. وقال: "سيستمر الناس في الابتعاد عن الملكية الفردية للسيارات".
وصف ماكدونالد مستقبلاً تهيمن عليه المركبات ذاتية القيادة التي تعمل جنباً إلى جنب مع السائقين البشر وعمال التوصيل فيما يسميه "شبكة تنقل هجينة". وقال: "في غضون خمس سنوات، سنكون في عمق هذا الانتقال، لا سيما في الأسواق الغربية، وخاصة في الأماكن التي تكون فيها تكلفة العمالة مرتفعة"، مشيراً إلى أن ذلك سيجعل المركبات ذاتية القيادة مجدية اقتصادياً.
وعندما سأله مضيف شبكة "سي إن إن" فريد زكريا عن توجه الأمريكيين لامتلاك السيارات في سن متأخرة، أكد ماكدونالد أن عدداً أقل من الشباب يحصلون على الرخص في سن الـ 16. "إذا نظرت إلى نسبة اليافعين بعمر 16 عاماً الذين يحصلون على رخصة القيادة عند بلوغهم هذا السن -وهذا يعود ربما إلى عقد من الزمان أو نحو ذلك الآن- فستجد أنها في اتجاه تنازلي مستمر".
ووصف هذا التحول بأنه "انتقال عبر عقود متعددة"، مما يشير إلى تحول طويل الأمد في كيفية تعامل الناس مع النقل الشخصي.
وقال: "مستقبل التنقل سيكون في الغالب للمركبات ذاتية القيادة. لن يقتصر الأمر على سيارات الركاب الفردية بالطريقة التي نفكر بها في وسائل النقل اليوم".