رئيس "أوبر": تراجع اهتمام الشباب برخص القيادة مع صعود المركبات ذاتية القيادة

وعندما سأله مضيف شبكة "سي إن إن" فريد زكريا عن توجه الأمريكيين لامتلاك السيارات في سن متأخرة، أكد ماكدونالد أن عدداً أقل من الشباب يحصلون على الرخص في سن الـ 16. "إذا نظرت إلى نسبة اليافعين بعمر 16 عاماً الذين يحصلون على رخصة القيادة عند بلوغهم هذا السن -وهذا يعود ربما إلى عقد من الزمان أو نحو ذلك الآن- فستجد أنها في اتجاه تنازلي مستمر".