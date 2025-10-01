"ذنب الناجي" والخوف: صراع غزة يترك بصمته على نفسية الأطفال الفلسطينيين المغتربين

يواجه الأطفال الفلسطينيون الذين يعيشون خارج وطنهم منذ ولادتهم تحديات نفسية معقدة مرتبطة بالحرب والنزوح والمجاعة التي يعيشها أقرانهم في فلسطين. وقد يتلقون معلومات عن هذه الصعوبات بشكل مباشر من خلال الأقارب المقيمين هناك أو بشكل غير مباشر عبر الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي. هذا التعرض يشكّل أسئلة وعواطف قد يجد الأطفال أنفسهم صعوبة في فهمها أو التعبير عنها.

قالت الأخصائيتان النفسيتان السريريتان ماريان خلات ودانا بيسار من "Workplace Options" لصحيفة الخليج تايمز: "من المهم أولاً أن نفهم ما يحدث في ذهن الطفل، وكيف يرى ويسمع هذه الأشياء، وكيف يفسر الأحداث التي يتعرض لها. هل يخلق ذلك خوفاً؟ قلقاً؟ وما هي النتيجة؟"

توجيه المشاعر السلبية إلى أفعال إيجابية

وفقاً للخبراء، نادراً ما يعبّر الأطفال عن مشاعرهم بالكلمات، لكنهم غالباً ما يجدون تعبيراً عنها من خلال اللعب والرسم والأنشطة الإبداعية. "إذا سألنا الطفل مباشرة، فقد لا يقول شيئاً. لكن من خلال الأنشطة والفن، يبدأون في التعبير عن أنفسهم شيئاً فشيئاً." ولهذا السبب، يوصي المتخصصون بتشجيع الأطفال على وصف يومهم بكلماتهم الخاصة وتعليمهم أن جميع المشاعر طبيعية، بما في ذلك الخوف والقلق وحتى غياب المشاعر.

أحد التحديات الشائعة بين أطفال غزة الذين يعيشون في الخارج هو الشعور بالذنب. يتساءل البعض: "أنا آكل بينما الأطفال الآخرون لا يجدون طعاماً... أشعر بالحزن." هنا، يشدد علماء النفس على ضرورة أن يطمئن الآباء الأطفال بأنهم ليسوا مسؤولين عما يحدث ولا ينبغي أن يتحملوا عبئاً أثقل من طاقتهم. وبدلاً من ذلك، يمكن توجيه هذه المشاعر إلى مبادرات عملية، مثل اختيار الألعاب أو الملابس التي لم يعودوا يستخدمونها والتبرع بها. هذا يساعد الأطفال على تقدير النعم التي لديهم والمساهمة في مساعدة الآخرين المحتاجين في الوقت نفسه.

يضيف الخبراء: "لا نريد للأطفال أن يبقوا مجرد متفرجين يشعرون بالحزن. بل نريدهم أن يتعلموا أنه في حين أن بعض الأمور خارجة عن سيطرتهم، هناك أيضاً أشياء يمكنهم فعلها والمساهمة فيها. هذا التحول يساعدنا على التغلب على الشعور بالعجز."

نصائح للآباء للتعامل مع تحديات وسائل التواصل الاجتماعي

تبقى حماية الأطفال من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي تحدياً كبيراً. حتى لو تمكن الآباء من إدارة ما يُعرض في المنزل، تظل المدارس والأصدقاء مصادر مفتوحة للتعرض.

ينصح الخبراء بـ خلق مساحة آمنة في المنزل، حيث يمكن للطفل أن يأتي ويقول: "هذا ما رأيته أو قرأته." هنا تبدأ المحادثة.

وفي الوقت نفسه، أشاروا إلى أن الآباء أنفسهم يتعرضون لضغوط متزايدة بسبب النصائح الهائلة والمتضاربة غالباً المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي. "يشعر الآباء بالارتباك ويبدأون في الشك في قدرتهم على الرد بشكل صحيح، على الرغم من أنهم يعرفون أطفالهم بشكل أفضل. ولهذا السبب فإن أهم شيء هو أن يثق الآباء بأنفسهم وأن يعتنوا بصحتهم العقلية."

الأطفال يقلدون ما يرونه في المنزل. إذا شاهد الطفل والديه يغرقان في الشعور بالذنب، غير قادرين على الضحك أو الأكل بسبب ما يحدث، فسيعتقد أنه يجب أن يشعر بنفس الطريقة. أما إذا رأوا الآباء يعترفون بالحزن بينما يحوّلونه إلى مبادرة عملية أو لحظة تضامن، فسيتعلمون في هذه الحالة أن المشاعر طبيعية، لكن الأفعال أهم من الكلمات.