دول خليجية تعفي المسافرين "العالقين" من الغرامات وتمدد التأشيرات تلقائياً

عندما أُغلقت الأجواء الجوية في أنحاء الشرق الأوسط، تقطعت السبل ببعض الزوار والسياح وفئات من المقيمين في دول الخليج، وانتهت صلاحية تأشيرات بعضهم. وتقوم دول مثل الإمارات والكويت وقطر بمساعدة هؤلاء المسافرين عبر تمديد التأشيرات وإعفاء الغرامات؛ حيث صرح مسؤولون بأن هذه الخطوات تأتي لدعم الأشخاص الذين لا يستطيعون السفر لأسباب خارجة عن إرادتهم.
الإمارات: لا غرامات على المغادرة المتأخرة
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات أن السياح وبعض المقيمين الذين لا يمكنهم مغادرة البلاد بسبب إلغاء أو تأخير الرحلات الجوية لن يتم تغريمهم. يسري هذا القرار اعتباراً من 28 فبراير 2026، ويشمل الزوار الحاصلين على تأشيرات سياحية أو زيارة، والأشخاص الحاصلين على تصاريح مغادرة، والمقيمين الذين ألغوا إقاماتهم استعداداً للرحيل.
الكويت: تمديد تأشيرات الزيارة وتصاريح الغياب
أعلنت الكويت عن تمديد تلقائي لجميع تأشيرات الزيارة والدخول لمدة شهر واحد، بدءاً من 28 فبراير 2026. أما المقيمون المتواجدون خارج البلاد والذين تجاوزوا مدة البقاء المسموحة، فسيحصلون على تصريح غياب تلقائي لمدة ثلاثة أشهر. يتم إنجاز كافة الإجراءات إلكترونياً دون الحاجة للمراجعة الشخصية. وأكدت السلطات إعفاء الجميع من الغرامات والرسوم، مع إمكانية النظر في تمديدات أطول حسب تطور الأوضاع. كما ذكر المسؤولون المقيمين بضرورة متابعة القنوات الرسمية واستخدام تطبيقات مثل "سهل" للحصول على التحديثات.
قطر: تمديد تأشيرة لمدة شهر واحد للجميع
أفادت قطر بأن جميع التأشيرات بمختلف أنواعها، سواء كانت منتهية الصلاحية أو أوشكت على الانتهاء، ستحصل على تمديد تلقائي لمدة شهر واحد اعتباراً من 28 فبراير 2026. لا يتطلب الأمر تقديم طلبات حيث تتم العملية إلكترونياً، كما أوضحت السلطات إعفاء الرسوم. ومع ذلك، يجب على من لديهم مخالفات سابقة للتأشيرة تسوية تلك الغرامات أولاً. كما نصحت السلطات الجميع بالبقاء في المنازل واتباع تعليمات السلامة في ظل التوترات المستمرة في المنطقة.