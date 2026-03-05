دول خليجية تعفي المسافرين "العالقين" من الغرامات وتمدد التأشيرات تلقائياً

أفادت قطر بأن جميع التأشيرات بمختلف أنواعها، سواء كانت منتهية الصلاحية أو أوشكت على الانتهاء، ستحصل على تمديد تلقائي لمدة شهر واحد اعتباراً من 28 فبراير 2026. لا يتطلب الأمر تقديم طلبات حيث تتم العملية إلكترونياً، كما أوضحت السلطات إعفاء الرسوم. ومع ذلك، يجب على من لديهم مخالفات سابقة للتأشيرة تسوية تلك الغرامات أولاً. كما نصحت السلطات الجميع بالبقاء في المنازل واتباع تعليمات السلامة في ظل التوترات المستمرة في المنطقة.