دول الخليج: كل الإمكانات لحماية قطر من التهديدات

في بيانٍ له، أكّد المجلس أن تصرفات إسرائيل تُشكّل تهديدًا مباشرًا لأمن الخليج المشترك، والسلام الإقليمي، واستقرار الاتفاقيات القائمة مع إسرائيل. وحذّر من أن استمرار انتهاكات القانون الدولي قد يُؤدّي إلى تداعياتٍ خطيرة على الأمن الإقليمي والدولي.