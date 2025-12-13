دموع المترجمة .. طفل أوكراني يُبكي البرلمان الأوروبي بقصة مقتل والدته

لم تتمكن مترجمة من تمالك أعصابها وانفجرت بالبكاء أثناء ترجمة شهادة طفل أوكراني يبلغ من العمر 11 عاماً، وهو يروي تفاصيل مقتل والدته في ضربة صاروخية روسية.

وقدم الطفل "رومان أوليكسيف" شهادته مؤخراً أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل، متحدثاً عن لحظاته الأخيرة مع والدته قبل أن تُقتل في هجوم للقوات الروسية بوسط أوكرانيا عام 2022.

وبدأت المترجمة بصوت متهدج قائلة: "مرحباً بالجميع، اسمي رومان، عمري 11 عاماً، أنا من أوكرانيا وأعيش حالياً في لفيف"، وذلك بعدما قدم رومان نفسه للجمهور.

وفي الفيديو الذي شاركته وكالة فرانس برس (AFP)، ظهرت المترجمة وهي تكافح لاحتواء عواطفها عندما بدأ الصبي في سرد تفاصيل الهجوم. وعندما حاولت نقل كلماته، انقطع صوتها واعتذرت قائلة: "أنا آسفة، أنا متأثرة جداً أيضاً".

وظهرت على وجه الصبي ورأسه ندوب واضحة، بدت وكأنها آثار حروق، كما كان أحد جوانب رأسه خالياً من الشعر، ربما نتيجة للغارة الجوية.

وأضاف الصبي: "كنت في مستشفى فينيتسا مع أمي عندما سقطت القنبلة على المستشفى. كانت تلك المرة الأخيرة التي أرى فيها أمي، والمرة الأخيرة التي تمكنت فيها من وداعها".

وعندما تحدث، التقطت الكاميرا امرأة أخرى في القاعة وهي تذرف الدموع بهدوء. بينما كانت المترجمة، المذعورة بوضوح، تحاول استعادة رباطة جأشها، حيث خفضت رأسها لفترة وجيزة قبل استئناف الترجمة.

وعند رؤية صعوبة الموقف، طمأنها زميل لها من خلف الكاميرا قائلاً: "سأساعدك، لا تقلقي"، وقدم ترجمة إنجليزية لكلمات الصبي. ومسحت المترجمة دموعها بمنديل، وظلت صامتة للحظة، وهي مهزوزة تماماً من الشهادة.

بدا الصبي متأثراً أيضاً، وكانت أنفاسه ثقيلة ومجهدة. وضعت المترجمة يدها بلطف على كتفه وأومأت له بالاستمرار، مقدمة له دعماً صامتاً لمساعدته في مشاركة قصته.