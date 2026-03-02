دلهي - مسقط - دبي.. مسار بديل للمسافرين العالقين في ظل توترات الخليج

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خالية تايمز المباشرة وسط الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران للاطلاع على آخر التطورات الإقليمية.]
مع دخول الإغلاق الجزئي للمجال الجوي الإماراتي يومه الثالث يوم الاثنين، ظل آلاف المقيمين عالقين في الخارج وسط تصاعد التوترات الإقليمية.
يأتي هذا الاضطراب في أعقاب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران والإجراءات الانتقامية اللاحقة، مما أدى إلى تعليق واسع النطاق للرحلات الجوية في جميع أنحاء الخليج. لا تزال المراكز الرئيسية، بما في ذلك مطار دبي الدولي (DXB) ومطار زايد الدولي في أبوظبي (AUH)، مغلقة، مما يجبر المسافرين على البحث عن طرق بديلة للعودة إلى ديارهم.
يتوجه العديد من المقيمين الآن إلى عُمان ويكملون الرحلة إلى الإمارات براً.
مع بقاء المجال الجوي العماني عاملاً إلى حد كبير على الرغم من الاضطرابات الإقليمية، برزت مسارات مثل دلهي إلى مسقط كخيار احتياطي رئيسي. تحافظ شركات الطيران، بما في ذلك الطيران العماني، على خدمات دولية محدودة حتى مع استمرار تعليق معظم الرحلات المتجهة إلى الخليج.
في حديثه إلى خليج تايمز أثناء سفره براً من مسقط إلى دبي، قال امتياز أحمد، وهو مغترب هندي والمدير الإداري لشركة Future Water and Power Consulting في دبي، إن إعادة التوجيه عبر عُمان كان خياره الوحيد المتاح.
“سافرت إلى دلهي لعمل شخصي صباح السبت، تاركاً عائلتي ورائي،” قال. “علمنا بالهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران بينما كانت الطائرة تستعد للإقلاع. انتظرت طيران الإمارات حوالي 45 دقيقة قبل المغادرة.”
بينما مضت رحلة الذهاب قدماً، تم إلغاء رحلة عودته.
“كان من المقرر أن أعود يوم الأحد، ولكن بسبب إغلاق المطارات، لم أتمكن من السفر،” قال. “لحسن الحظ، كانت الطيران العماني تعمل، لذلك حجزت تذكرة من دلهي إلى مسقط.”
وأضاف أن الرحلة كانت فارغة بشكل غير عادي، حيث كان على متنها ما بين 15 إلى 30 راكباً فقط.
بعد هبوطه في مسقط صباح الاثنين، رتب وسيلة نقل بري لرحلة تبلغ حوالي 400 كيلومتر إلى دبي، وهي رحلة تستغرق من خمس إلى ست ساعات، بما في ذلك إجراءات الحدود.
“إنها التفاف طويل ومرهق، لكنها ستوصلني إلى المنزل،” قال، مشاركًا صورًا من داخل سيارة أجرة بالقرب من صحار، في منتصف الرحلة. “إنها ليست مثالية، لكنها واحدة من الخيارات القليلة الممكنة حاليًا.”
برز السفر البري أيضًا كخيار للمقيمين العائدين من المملكة العربية السعودية، وخاصة أولئك الذين سافروا لأداء العمرة.
وفقًا لتقرير صادر عن Malayala Manorama، قال فيصل صالح من كانهانجاد إنه تمكن من العودة إلى دبي براً وشعر بالارتياح عند وصوله إلى المنزل.
“بصرف النظر عن اضطرابات الرحلات الجوية، لا تزال الحياة في السعودية طبيعية،” نُقل عنه قوله.
يختار بعض المقيمين الذين يخططون للسفر خارج الإمارات القيادة إلى مسقط للحاق بالرحلات الدولية المغادرة، حيث تستمر الخدمات المحدودة في العمل من عُمان.
مددت طيران الإمارات تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى دبي حتى الساعة 3 مساءً بتوقيت الإمارات يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس. وأوقفت الاتحاد للطيران عملياتها من وإلى أبوظبي حتى الساعة 2 مساءً من نفس اليوم. وأعلنت فلاي دبي والعديد من شركات الطيران الإقليمية الأخرى عن تمديدات مماثلة.
تظهر بيانات تتبع الرحلات الجوية إلغاءات واسعة النطاق في جميع أنحاء المنطقة، مع انخفاض حاد في حركة المرور الجوية فوق أجزاء من الإمارات ودول الخليج المجاورة.
ألغت الطيران العماني رحلاتها إلى عدة وجهات خليجية، بما في ذلك دبي والدوحة والبحرين، لكن بعض المسارات الدولية، بما في ذلك تلك القادمة من دلهي، لا تزال تعمل.
حثت شركات الطيران الركاب على التحقق من حالة الرحلة قبل السفر إلى المطارات حيث لا يزال الوضع متقلبًا.