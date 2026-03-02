دلهي - مسقط - دبي.. مسار بديل للمسافرين العالقين في ظل توترات الخليج

مع دخول الإغلاق الجزئي للمجال الجوي الإماراتي يومه الثالث يوم الاثنين، ظل آلاف المقيمين عالقين في الخارج وسط تصاعد التوترات الإقليمية.

يأتي هذا الاضطراب في أعقاب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران والإجراءات الانتقامية اللاحقة، مما أدى إلى تعليق واسع النطاق للرحلات الجوية في جميع أنحاء الخليج. لا تزال المراكز الرئيسية، بما في ذلك مطار دبي الدولي (DXB) ومطار زايد الدولي في أبوظبي (AUH)، مغلقة، مما يجبر المسافرين على البحث عن طرق بديلة للعودة إلى ديارهم.

يتوجه العديد من المقيمين الآن إلى عُمان ويكملون الرحلة إلى الإمارات براً.

ابقوا على اطلاع بآخر الأخبار. تابعوا خليج تايمز على قنوات واتساب.

مع بقاء المجال الجوي العماني عاملاً إلى حد كبير على الرغم من الاضطرابات الإقليمية، برزت مسارات مثل دلهي إلى مسقط كخيار احتياطي رئيسي. تحافظ شركات الطيران، بما في ذلك الطيران العماني، على خدمات دولية محدودة حتى مع استمرار تعليق معظم الرحلات المتجهة إلى الخليج.

في حديثه إلى خليج تايمز أثناء سفره براً من مسقط إلى دبي، قال امتياز أحمد، وهو مغترب هندي والمدير الإداري لشركة Future Water and Power Consulting في دبي، إن إعادة التوجيه عبر عُمان كان خياره الوحيد المتاح.

“سافرت إلى دلهي لعمل شخصي صباح السبت، تاركاً عائلتي ورائي،” قال. “علمنا بالهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران بينما كانت الطائرة تستعد للإقلاع. انتظرت طيران الإمارات حوالي 45 دقيقة قبل المغادرة.”

بينما مضت رحلة الذهاب قدماً، تم إلغاء رحلة عودته.

“كان من المقرر أن أعود يوم الأحد، ولكن بسبب إغلاق المطارات، لم أتمكن من السفر،” قال. “لحسن الحظ، كانت الطيران العماني تعمل، لذلك حجزت تذكرة من دلهي إلى مسقط.”

وأضاف أن الرحلة كانت فارغة بشكل غير عادي، حيث كان على متنها ما بين 15 إلى 30 راكباً فقط.