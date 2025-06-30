دفاع كييف المتطور: تلاحم المدنيين والتكنولوجيا في مواجهة الهجمات الروسية

بينما تتعرض كييف لسلسلة من الهجمات الجوية الروسية المتتالية، تسارع المدينة لتعزيز دفاعاتها، وتعبئة المتطوعين، وإعادة ضبط تكتيكاتها لمواكبة ساحة المعركة المتغيرة بسرعة.
في مقابلة حصرية مع "خليج تايمز"، أكد تيمور تكاتشينكو، رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف، أن المدافعين عن العاصمة "متحفزون ومستعدون جيداً" رغم تصاعد الضغوط، قائلاً: "جنودنا يدركون تماماً مهامهم ومسؤولياتهم. إنهم يدافعون عن مدينتهم وبيوتهم وعائلاتهم".
كييف، العاصمة وأكبر مدن أوكرانيا، تحتضن قرابة ثلاثة ملايين نسمة، وكانت هدفاً رئيسياً طوال الحرب. وبينما ركزت الضربات الروسية على محطات الطاقة والبنية التحتية، طالت الهجمات الأخيرة مناطق سكنية، ما دفع السلطات إلى تصعيد الاستجابة.
وجاءت تصريحات تكاتشينكو عقب اثنين من أعنف الهجمات على المدينة هذا العام: ففي 17 يونيو، أسفر هجوم صاروخي وبالطائرات المسيّرة عن مقتل 28 شخصاً وإصابة 134 آخرين. وبعد أيام، أطلقت القوات الروسية 371 طائرة وصاروخاً في ليلة واحدة، تم اعتراض 365 منها وفق المسؤولين الأوكرانيين. وفي تصعيد جديد، قُتل طيار أوكراني يقود طائرة F-16 أثناء تصديه لهجوم ليلي مكثف، ما أدى إلى أضرار في المنازل والبنية التحتية وإصابة ما لا يقل عن 12 شخصاً.
لجأت عائلات كييف إلى محطات المترو للاحتماء مع دوي صفارات الإنذار والانفجارات في العاصمة ومدينة لفيف غرب البلاد. ورغم الدمار، أظهر سكان كييف روحاً مدنية عالية، حيث شارك الأطفال في عمليات التنظيف وحصلوا على هدايا وتكريم من تكاتشينكو، واصفاً ذلك بأنه "دليل على صمود مجتمعنا".
لمواجهة التهديدات المتصاعدة، وسعت كييف تشكيلات الدفاع الإقليمي، وشجعت مشاركة المدنيين، حيث يخضع المتطوعون المختارون لتدريب متخصص ويشاركون في العمليات الدفاعية. كما تدعم المدينة هذه الجهود مالياً، مع تخصيص جزء كبير من ميزانيتها لدعم هذه الوحدات.
أحد أكبر التحديات حالياً هو استخدام روسيا لطائرات مسيّرة أكثر تطوراً يصعب رصدها أو تعطيلها. وأوضح تكاتشينكو أن المتخصصين العسكريين يفحصون المسيّرات الروسية التي يتم إسقاطها لتطوير وسائل تصدٍ أفضل. كما يتم استقطاب مدنيين ذوي خبرة تقنية للمشاركة في اعتراض المسيّرات والدفاع السيبراني، وهو مجال يجذب الراغبين في دعم الدفاع الأوكراني بطرق حديثة وفعالة.
ولا تقتصر التهديدات الأمنية على السماء؛ فقد ظهرت تقارير عن محاولة اغتيال مزعومة للرئيس فولوديمير زيلينسكي عبر عميل نائم جُنّد في الحقبة السوفيتية. وأكد تكاتشينكو أن عمليات مكافحة التخريب مستمرة في العاصمة، وتنفذ بتعاون بين الجيش والشرطة وجهاز الأمن الأوكراني، دون الكشف عن تفاصيلها للعامة.