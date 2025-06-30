دفاع كييف المتطور: تلاحم المدنيين والتكنولوجيا في مواجهة الهجمات الروسية

بينما تتعرض كييف لسلسلة من الهجمات الجوية الروسية المتتالية، تسارع المدينة لتعزيز دفاعاتها، وتعبئة المتطوعين، وإعادة ضبط تكتيكاتها لمواكبة ساحة المعركة المتغيرة بسرعة.

في مقابلة حصرية مع "خليج تايمز"، أكد تيمور تكاتشينكو، رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف، أن المدافعين عن العاصمة "متحفزون ومستعدون جيداً" رغم تصاعد الضغوط، قائلاً: "جنودنا يدركون تماماً مهامهم ومسؤولياتهم. إنهم يدافعون عن مدينتهم وبيوتهم وعائلاتهم".

كييف، العاصمة وأكبر مدن أوكرانيا، تحتضن قرابة ثلاثة ملايين نسمة، وكانت هدفاً رئيسياً طوال الحرب. وبينما ركزت الضربات الروسية على محطات الطاقة والبنية التحتية، طالت الهجمات الأخيرة مناطق سكنية، ما دفع السلطات إلى تصعيد الاستجابة.

وجاءت تصريحات تكاتشينكو عقب اثنين من أعنف الهجمات على المدينة هذا العام: ففي 17 يونيو، أسفر هجوم صاروخي وبالطائرات المسيّرة عن مقتل 28 شخصاً وإصابة 134 آخرين. وبعد أيام، أطلقت القوات الروسية 371 طائرة وصاروخاً في ليلة واحدة، تم اعتراض 365 منها وفق المسؤولين الأوكرانيين. وفي تصعيد جديد، قُتل طيار أوكراني يقود طائرة F-16 أثناء تصديه لهجوم ليلي مكثف، ما أدى إلى أضرار في المنازل والبنية التحتية وإصابة ما لا يقل عن 12 شخصاً.