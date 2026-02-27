دراسة وبحث برعاية أمريكية.."فولبرايت" تغطي الرسوم والمعيشة لطلاب الإمارات

أعلنت بعثة الولايات المتحدة لدى الإمارات العربية المتحدة عن فتح باب التقديم لبرنامج فولبرايت للطلاب الأجانب لعام 2027، وهو برنامج التبادل الأكاديمي الدولي الرائد الذي ترعاه الحكومة الأمريكية.

يدعم برنامج فولبرايت للطلاب الأجانب طلاب الدراسات العليا والمهنيين في بداية حياتهم المهنية والباحثين من الخارج لإجراء البحوث والدراسة في الولايات المتحدة لمدة عام واحد أو أكثر في الجامعات الأمريكية أو المؤسسات التعليمية الأخرى. يغطي البرنامج تمويل الرسوم الدراسية والرسوم المطلوبة، وراتب شهري لتكاليف المعيشة المعقولة، وخطة محدودة للمزايا الصحية.

قالت بعثة الولايات المتحدة، بقيادة الحكومة الأمريكية بالشراكة مع أكثر من 160 دولة حول العالم: "تقدم فولبرايت فرصًا للتبادل الأكاديمي والثقافي الدولي التي تغير الحياة للدراسة وإجراء البحوث والمساهمة في إيجاد حلول للتحديات العالمية المعقدة."

يتم اختيار المشاركين في برنامج فولبرايت، الذين يمثلون الأفضل والأكثر تميزًا، بناءً على جدارتهم الأكاديمية وإمكاناتهم القيادية.

أشارت بعثة الولايات المتحدة إلى أن "المشاركين سيتم اختيارهم من خلال منافسة مفتوحة قائمة على الجدارة، حيث يتم الأخذ في الاعتبار الإمكانات القيادية والتميز الأكاديمي والقدرة على التكيف مع الحياة في الولايات المتحدة."