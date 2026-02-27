دراسة وبحث برعاية أمريكية.."فولبرايت" تغطي الرسوم والمعيشة لطلاب الإمارات

أعلنت بعثة الولايات المتحدة لدى الإمارات العربية المتحدة عن فتح باب التقديم لبرنامج فولبرايت للطلاب الأجانب لعام 2027، وهو برنامج التبادل الأكاديمي الدولي الرائد الذي ترعاه الحكومة الأمريكية.
يدعم برنامج فولبرايت للطلاب الأجانب طلاب الدراسات العليا والمهنيين في بداية حياتهم المهنية والباحثين من الخارج لإجراء البحوث والدراسة في الولايات المتحدة لمدة عام واحد أو أكثر في الجامعات الأمريكية أو المؤسسات التعليمية الأخرى. يغطي البرنامج تمويل الرسوم الدراسية والرسوم المطلوبة، وراتب شهري لتكاليف المعيشة المعقولة، وخطة محدودة للمزايا الصحية.
قالت بعثة الولايات المتحدة، بقيادة الحكومة الأمريكية بالشراكة مع أكثر من 160 دولة حول العالم: "تقدم فولبرايت فرصًا للتبادل الأكاديمي والثقافي الدولي التي تغير الحياة للدراسة وإجراء البحوث والمساهمة في إيجاد حلول للتحديات العالمية المعقدة."
يتم اختيار المشاركين في برنامج فولبرايت، الذين يمثلون الأفضل والأكثر تميزًا، بناءً على جدارتهم الأكاديمية وإمكاناتهم القيادية.
أشارت بعثة الولايات المتحدة إلى أن "المشاركين سيتم اختيارهم من خلال منافسة مفتوحة قائمة على الجدارة، حيث يتم الأخذ في الاعتبار الإمكانات القيادية والتميز الأكاديمي والقدرة على التكيف مع الحياة في الولايات المتحدة."
يجب أن يكون المتقدمون مواطنين أو مقيمين دائمين وقادرين على حمل جواز سفر مع خلاصة القيد (دفتر العائلة) من الإمارات العربية المتحدة.
المواطنون الأمريكيون أو المقيمون الدائمون القانونيون غير مؤهلين للتقديم.
يجب أن يقيم المتقدمون في الإمارات العربية المتحدة طوال عمليات التقديم والاختيار والترشيح والتنسيب.
يجب أن يكون المتقدمون حاصلين على درجة بكالوريوس معادلة للولايات المتحدة من مؤسسة معتمدة بحلول تاريخ بدء البرنامج.
يجب أن يكون لدى المتقدمين خلفية أكاديمية قوية.
تُعطى الأفضلية للمتقدمين الذين لديهم خبرة قليلة أو معدومة في الدراسة أو العيش في الولايات المتحدة.
يجب أن يكون المتقدمون بارعين في اللغة الإنجليزية أو قادرين على حضور برنامج اللغة الإنجليزية طويل الأمد (LTE) قبل بدء برنامجهم الأكاديمي.
يمكن للمتقدمين التقديم لمعظم مجالات الدراسة، بما في ذلك العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية والعلوم والتكنولوجيا والهندسة. ومع ذلك، لا يُسمح بالبرامج التي تتضمن دراسات سريرية، مثل الطب والتمريض. يُسمح بالبرامج غير السريرية، مثل الصحة العامة وإدارة التمريض.
يمكن العثور على أحدث المعلومات حول كيفية التقديم، بما في ذلك متطلبات الأهلية، على موقع أمديست الإلكتروني. يمكن إكمال الطلب على https://apply.iie.org/ffsp2027.
