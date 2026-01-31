دبي وباكستان.. صور نادرة توثق إرثاً من الصداقة عبر الأجيال

بينما كان الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري في طريقه إلى دولة الإمارات الأسبوع الماضي، كان في استقباله قادة الدولة الذين أكدوا على أواصر الصداقة القوية بين البلدين.

هذا الرابط ليس وليد اليوم؛ بل تعزز على مر سنوات من الاحترام المتبادل والجهود التي بذلتها أجيال مختلفة من القادة.

وقد شاركت بختاور بوتو زرداري، ابنة رئيسة وزراء باكستان السابقة بينظير بوتو، مجموعة من الذكريات الثمينة، حيث علقت بمودة قائلة إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يحمل دائماً "نفس اللطف والحب والتواضع".

وفي استحضار للماضي، يمكن رؤية سموه وهو يصغي باهتمام شديد إلى آصفة بوتو زرداري، سيدة باكستان الأولى، وإخوتها عندما كانوا أطفالاً، بينما كان يجلس في المقابل من بينظير بوتو.

وفي الزيارة الأخيرة، يمكن رؤية سموه وهو يتحدث إلى آصفة، التي وصفها بأنها "ابنة دبي".

