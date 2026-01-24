دبي والخليج خارج خارطة "إير فرانس" و"كي إل إم"مؤقتاً

علّقت شركتان أوروبيتان للطيران على الأقل رحلاتهما إلى مدن في الشرق الأوسط يوم الجمعة؛ حيث أعلنت شركة "إير فرانس" أنها ستوقف خدمتها مؤقتاً إلى دبي نظراً للوضع الجيوسياسي في المنطقة.

كما أوقفت شركة الطيران الهولندية "كي إل إم" (KLM) رحلاتها حتى إشعار آخر إلى مدن في الشرق الأوسط، ولن تحلق عبر الأجواء التابعة لعدة دول في المنطقة، بما في ذلك العراق وإيران، وفقاً لهيئة الإذاعة الحكومية الهولندية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرّح يوم الخميس بأن "أسطولاً" (Armada) أمريكياً يتجه نحو الخليج، وأن واشنطن تراقب إيران عن كثب، حتى بعد تقليله من احتمالية حدوث عمل عسكري وشيك وقوله إن طهران تبدو مهتمة بالمحادثات.

تعليق مؤقت ومراقبة للوضع

وقالت الناقلة الوطنية الفرنسية في بيان لوكالة "فرانس برس": "نظراً للوضع الحالي في الشرق الأوسط، قررت الشركة تعليق خدمتها مؤقتاً إلى دبي". وأضافت الشركة أنها "تراقب باستمرار تطور الوضع الجيوسياسي في الأراضي التي تخدمها وتحلق فوقها طائراتها" لضمان "أعلى مستوى من السلامة والأمن" لرحلاتها.

وأكدت "إير فرانس" أنها تتابع الموقف في الوقت الفعلي وستقدم تحديثات إضافية حول جدول رحلاتها.

من جهتها، صرحت شركة "كي إل إم" لإذاعة "NOS" الهولندية العامة يوم الجمعة أنها علّقت رحلاتها حتى إشعار آخر إلى تل أبيب، دبي، الدمام، والرياض، ولن تحلق عبر الأجواء الجوية للعراق وإيران وإسرائيل وعدة دول في الخليج. ولم تكشف الشركة عن السبب المباشر لهذا التعليق، مشيرة إلى أنها على تواصل مع السلطات الهولندية.

تهديدات وتحركات عسكرية

هدد ترامب مراراً بشن ضربات أمريكية على إيران بسبب قمع حركة الاحتجاج التي اندلعت مؤخراً في جميع أنحاء الجمهورية الإسلامية.

ورغم أن احتمالية العمل العسكري بدت وكأنها تتراجع الأسبوع الماضي بعد قول البيت الأبيض إن طهران أوقفت عمليات إعدام مخططة للمتظاهرين، إلا أن ترامب أكد يوم الخميس استمرار الاستعدادات العسكرية، قائلاً: "كما تعلمون، لدينا الكثير من السفن المتجهة في ذلك الاتجاه، لمجرد الاحتياط... لدينا قوة كبيرة تتوجه نحو إيران".