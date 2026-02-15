دبي - صلالة: الطيران العماني يطلق 3 رحلات أسبوعية

أعلن الطيران العماني يوم الأحد عن مسار رحلة مباشرة جديدة تربط دبي وصلالة، تبدأ في 3 يوليو 2026، لتتزامن مع بداية موسم الخريف.

تهدف هذه المبادرة، بثلاث رحلات أسبوعية على مدار العام، إلى تعزيز الربط الجوي بمحافظة ظفار وتوسيع خيارات السفر للمقيمين في الإمارات وعمان والزوار الدوليين.

يأتي إطلاق هذا المسار استجابة للطلب المتزايد على السفر بين صلالة ودبي ويؤكد التزام الطيران العماني’ المستمر بتطوير شبكته المحلية وتعزيز الممرات الجوية الإقليمية عبر دول مجلس التعاون الخليجي. ستفتح الحجوزات لمسار دبي-صلالة الجديد يوم الاثنين، 16 فبراير 2026، قبل إطلاق المسار' في 3 يوليو 2026.

يمتد موسم الخريف رسميًا من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر من كل عام، ويجذب ملايين الزوار من الإمارات ودول الخليج الأخرى. كما يتوجه المقيمون في الإمارات، بما في ذلك العائلات، بالسيارات إلى صلالة للاستمتاع بالجبال الخضراء المورقة والطقس اللطيف في المدينة العمانية.

“مع تزايد الطلب على الرحلات الجوية من وإلى صلالة، نسعى جاهدين لزيادة سعة مقاعدنا حيثما أمكن، مما يوفر خيارات سفر مرنة تساهم بفعالية في نمو السياحة والنشاط الاقتصادي في المحافظة،” قال كون كورفياتيس، الرئيس التنفيذي للطيران العماني.

قال الناقل الوطني لـعمان’ إنه واصل زيادة سعة مقاعده لتلبية الطلب المرتفع.