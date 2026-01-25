دبلوماسية "الميمز".. ترامب يجدد أطماعه في جرينلاند بصور الذكاء الاصطناعي

وصف ترامب غرينلاند علنًا لعدة أشهر بأنها حيوية استراتيجيًا للأمن القومي الأمريكي. وكان قد حذر الدنمارك، التي تدير غرينلاند، في وقت سابق من أن الفشل في التوصل إلى اتفاق قد يدفع واشنطن إلى استخدام القوة العسكرية للسيطرة على الإقليم.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

دفعت هذه التصريحات الدنمارك والعديد من الحلفاء الأوروبيين إلى نشر قوات في غرينلاند، مما زاد من توتر العلاقات. تصاعد الوضع عندما أعلن ترامب عن رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على سبع دول من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، رابطًا هذه الخطوة مباشرة بنزاع غرينلاند.

تم سحب الرسوم الجمركية لاحقًا. أعلن ترامب عن الإلغاء بعد اجتماع حديث مع مارك روته في دافوس، سويسرا، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي. وقال إنه سيتم الكشف قريبًا عن إطار عمل لاتفاق غرينلاند يعود بالنفع على كل من أوروبا والولايات المتحدة.

في الفترة التي سبقت ذلك، شارك ترامب أيضًا صورة منفصلة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي تصور غرينلاند كجزء من الولايات المتحدة، مع جي دي فانس وماركو روبيو بجانبه وهو يزرع العلم الأمريكي، مما يعزز موقفه الحازم بشأن الإقليم.

اشتد النقاش أكثر بعد أن نشر ترامب صورة أخرى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي على Truth Social، تظهر خريطة موسعة للولايات المتحدة تتضمن غرينلاند وكندا وفنزويلا. بدت الصورة معدلة رقميًا من صورة حقيقية التقطت خلال اجتماعه في أغسطس 2025 مع القادة الأوروبيين، مع إدراج الخريطة الموسعة في الخلفية.

أثار ترامب فكرة الاستحواذ على غرينلاند لأول مرة بعد توليه منصبه العام الماضي، لكن خطابه أصبح أكثر حدة في الأسابيع الأخيرة. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على ثماني دول أوروبية، وهي خطوة أثارت قلق المستثمرين.

وواصل الضغط على القضية خلال خطاب استمر لأكثر من ساعة في دافوس يوم الأربعاء، قبل أن يلتقي رئيس الناتو ويعلن عن خطط لاتفاق جديد، لا تزال تفاصيله غير محددة.

وعندما سُئل يوم الخميس عما سيكون مستعدًا لدفعه مقابل الإقليم شبه المستقل، قال ترامب: "لن نضطر لدفع أي شيء سوى حقيقة أننا نبني القبة الذهبية."

وأضاف أن أي اتفاق سيوفر للولايات المتحدة "وصولاً كاملاً" إلى غرينلاند، بما في ذلك للأغراض العسكرية، قائلاً: "نحن نحصل على كل ما نريده بدون تكلفة."

في غضون ذلك، سارع الإنترنت إلى انتقاد الرئيس لاستخدامه الميم الخاص بغرينلاند، حيث لا توجد طيور البطريق حتى في القطب الشمالي.