داخلية الكويت تحدث نظام الإقامة مع رفع الرسوم وتقنين الفئات الجديدة﻿

وتشمل أسباب الإبعاد: انعدام الدخل في الكويت، أو العمل لدى جهة غير الكفيل دون موافقة، أو أسباب تتعلق بالأمن العام أو الآداب، أو تكرار الإدانات الجنائية كما تحددها اللوائح التنفيذية.