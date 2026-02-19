خيار الحرب بات جاهزاً.. ترامب يطوق إيران عسكرياً وينتظر كلمة الفصل الدبلوماسية

قال مسؤولون في الإدارة والبنتاغون إن الحشد السريع للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط قد وصل إلى النقطة التي يمتلك فيها الرئيس دونالد ترامب خيار اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران في أقرب وقت ممكن في نهاية هذا الأسبوع، مما يترك البيت الأبيض أمام خيارات محفوفة بالمخاطر بشأن متابعة الدبلوماسية أو الحرب.
لم يعط ترامب أي إشارة إلى أنه اتخذ قرارًا بشأن كيفية المضي قدمًا. لكن الدافع لتجميع قوة عسكرية قادرة على ضرب برنامج إيران النووي وصواريخها الباليستية ومواقع الإطلاق المصاحبة استمر هذا الأسبوع على الرغم من المحادثات غير المباشرة بين الدولتين يوم الثلاثاء، حيث طلبت إيران أسبوعين للعودة بمقترحات مفصلة لحل دبلوماسي.
طالب ترامب مرارًا وتكرارًا بأن تتخلى إيران عن برنامجها النووي، بما في ذلك الموافقة على عدم تخصيب المزيد من اليورانيوم. وقد دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قد تشارك بلاده في هجوم، باتخاذ إجراءات لإضعاف قدرة إيران على إطلاق الصواريخ على إسرائيل.
تتخذ القوات الإسرائيلية، التي كانت في حالة تأهب قصوى لأسابيع، المزيد من الاستعدادات لحرب محتملة، وتم نقل اجتماع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي إلى الأحد بدلاً من الخميس، وفقًا لمسؤولين دفاعيين إسرائيليين.
أعرب العديد من مسؤولي الإدارة عن شكوكهم بشأن آفاق التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع طهران. انتهت المحادثات غير المباشرة يوم الثلاثاء في جنيف بما وصفه وزير الخارجية الإيراني بأنه اتفاق على “مجموعة من المبادئ التوجيهية.” وقال مسؤولون أمريكيون إن الجانبين أحرزا تقدمًا لكنهم أضافوا أن فجوات كبيرة لا تزال قائمة.
هدد ترامب مرارًا وتكرارًا بأن إيران يجب أن تفي بشروطه أو تواجه عواقب وخيمة. لكن هجومًا آخر، بعد ثمانية أشهر من حرب استمرت 12 يومًا هاجمت فيها إسرائيل والولايات المتحدة مواقع عسكرية ونووية في جميع أنحاء إيران، قد يحمل مخاطر كبيرة، بما في ذلك أن ترد إيران بوابل شرس من الضربات الصاروخية على إسرائيل وعلى القوات الأمريكية في المنطقة.
بالنسبة لرئيس ترشح للمنصب واعدًا بإبقاء الولايات المتحدة خارج الحروب، يدرس ترامب الآن ما سيكون على الأقل الهجوم العسكري الأمريكي السابع في بلد آخر خلال العام الماضي، والثاني له على إيران. في يونيو الماضي، بعد ضرب ثلاثة مواقع نووية إيرانية، أعلن ترامب أن برنامج إيران النووي قد “تم محوه.” لكنه الآن يدرس إرسال الجيش الأمريكي مرة أخرى لمواصلة المهمة.
ولكن على عكس الهجوم الأمريكي الإسرائيلي في يونيو الماضي، فإن أهداف ترامب’s الآن أقل وضوحًا.
قال مسؤولون أمريكيون إن الحشد العسكري الأمريكي يشمل عشرات من ناقلات الوقود، التي سارع بها القيادة المركزية الأمريكية إلى المنطقة، وأكثر من 50 طائرة مقاتلة إضافية، ومجموعتين هجوميتين لحاملات الطائرات، مكتملة بمدمراتها وطراداتها وغواصاتها المرافقة.
كانت حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد آر فورد، القادمة حديثًا من منطقة البحر الكاريبي حيث كانت جزءًا من الأسطول البحري الذي يضغط على الحكومة الفنزويلية للرئيس نيكولاس مادورو، تقترب من جبل طارق يوم الأربعاء في طريقها للانضمام إلى حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن في المنطقة.
قالت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، يوم الأربعاء: “لقد كان الرئيس واضحًا جدًا دائمًا، فيما يتعلق بإيران أو أي دولة حول العالم، الدبلوماسية هي دائمًا خياره الأول، وسيكون من الحكمة جدًا لإيران أن تبرم صفقة مع الرئيس ترامب ومع هذه الإدارة.”
وأضافت: “إنه’s يفكر دائمًا فيما هو في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، ومصلحة جيشنا، ومصلحة الشعب الأمريكي، وهكذا يتخذ قراراته فيما يتعلق بالعمل العسكري.”
في إسرائيل، قال مسؤولا الدفاع إن استعدادات كبيرة جارية لاحتمال شن ضربة مشتركة مع الولايات المتحدة، على الرغم من عدم اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم تنفيذ مثل هذا الهجوم. وقالوا إن التخطيط يتصور توجيه ضربة قوية على مدى عدة أيام بهدف إجبار إيران على تقديم تنازلات على طاولة المفاوضات التي لم تكن مستعدة لتقديمها حتى الآن.
يشير الحشد الأمريكي إلى مجموعة من الأهداف الإيرانية المحتملة، بما في ذلك الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، ومستودعات تخزين الصواريخ، والمواقع النووية، وأهداف عسكرية أخرى، مثل مقار الحرس الثوري الإيراني’s.
قال مسؤولون أمريكيون إن القرار النهائي بشأن نطاق الأهداف يعود إلى حد كبير لترامب.
قال مسؤولون في الإدارة والجيش إن الولايات المتحدة عززت أصولها الدفاعية منذ أن هدد الرئيس في البداية بضرب إيران في يناير.
في ذلك الوقت، طلب ترامب خيارات للرد على حملة الحكومة الإيرانية’s الدموية على الاحتجاجات. ولكن في الآونة الأخيرة، هدد بالهجوم إذا فشلت إيران في التوصل إلى اتفاق للحد من برنامجها النووي وقال إن “أسطولًا ضخمًا” كان يتجه نحو البلاد.
على الرغم من موقف ترامب’s المتشدد، كان البنتاغون الشهر الماضي في وضع سيء لدعمه. كانت القوات الأمريكية البالغ عددها 30 ألفًا إلى 40 ألفًا المنتشرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك في ثماني قواعد دائمة، تعاني من نقص في الدفاعات الجوية لحمايتها من الانتقام المتوقع.
كانت الطائرات المقاتلة الإضافية اللازمة لتنفيذ نوع العملية التي تحدث عنها ترامب متوقفة في القواعد الأمريكية في أوروبا، وبعيدًا في الولايات المتحدة. وقد غادر الكثير من العتاد العسكري في الشرق الأوسط الذي تراكم على مدى 20 عامًا من الحرب المنطقة منذ ذلك الحين.
لكن على مدار الشهر الماضي، نقل الجيش الأمريكي الدفاعات الجوية اللازمة — بما في ذلك أنظمة باتريوت للدفاع الصاروخي وأنظمة الدفاع الجوي للارتفاعات العالية (ثاد) — إلى المنطقة. كلا النظامين يمكنهما اعتراض الصواريخ الباليستية الإيرانية.
قال مسؤول عسكري إن الجيش الأمريكي بات بإمكانه الآن الدفاع عن قواته وحلفائه وممتلكاته من أي رد إيراني على الضربات الأمريكية لأهدافها النووية والعسكرية، على الأقل لحملة قصيرة. لكن، قال المسؤول، يبقى السؤال عما إذا كان الجيش الأمريكي مستعدًا لتحمل حرب أطول وأوسع.
