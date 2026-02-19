خيار الحرب بات جاهزاً.. ترامب يطوق إيران عسكرياً وينتظر كلمة الفصل الدبلوماسية

قال مسؤولون في الإدارة والبنتاغون إن الحشد السريع للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط قد وصل إلى النقطة التي يمتلك فيها الرئيس دونالد ترامب خيار اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران في أقرب وقت ممكن في نهاية هذا الأسبوع، مما يترك البيت الأبيض أمام خيارات محفوفة بالمخاطر بشأن متابعة الدبلوماسية أو الحرب.

لم يعط ترامب أي إشارة إلى أنه اتخذ قرارًا بشأن كيفية المضي قدمًا. لكن الدافع لتجميع قوة عسكرية قادرة على ضرب برنامج إيران النووي وصواريخها الباليستية ومواقع الإطلاق المصاحبة استمر هذا الأسبوع على الرغم من المحادثات غير المباشرة بين الدولتين يوم الثلاثاء، حيث طلبت إيران أسبوعين للعودة بمقترحات مفصلة لحل دبلوماسي.

طالب ترامب مرارًا وتكرارًا بأن تتخلى إيران عن برنامجها النووي، بما في ذلك الموافقة على عدم تخصيب المزيد من اليورانيوم. وقد دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قد تشارك بلاده في هجوم، باتخاذ إجراءات لإضعاف قدرة إيران على إطلاق الصواريخ على إسرائيل.