خطر "وشيك" يهدد أمن الطاقة في الفلبين وماركوس يلوح بوقف حركة الطيران

أعلن الرئيس فرديناند ماركوس جونيور يوم الثلاثاء وضع الفلبين تحت "حالة طوارئ وطنية للطاقة" رداً على الصراع المستمر في الشرق الأوسط، والذي وصفه بأنه "خطر وشيك" يهدد إمدادات الطاقة في البلاد.
وقال ماركوس إن الصراع خلق حالة من عدم اليقين في أسواق الطاقة العالمية، واضطراباً شديداً في سلاسل التوريد، وتقلبات ملحوظة وضغوطاً تصاعدية على أسعار النفط الدولية، "مما يشكل تهديداً لأمن الطاقة في البلاد".
وفي الأمر التنفيذي رقم 110 الذي وقعه ماركوس، استشهد بالمادة 25 من قانون وزارة الطاقة لعام 1992، التي تمنح الرئيس الصلاحية، بناءً على تحديد وتوصية وزير الطاقة، لإعلان حالة انخفاض حاد في إمدادات الطاقة أو وجود خطر وشيك بذلك، والترخيص بتنفيذ خطة تخصيص الوقود والطاقة وغيرها من تدابير ترشيد استهلاك الطاقة.
وقال ماركوس: "إن إعلان حالة الطوارئ الوطنية للطاقة سيمكن الحكومة من تنفيذ تدابير استجابية ومنسقة بموجب القوانين القائمة لمعالجة المخاطر التي تفرضها الاضطرابات في إمدادات الطاقة العالمية والاقتصاد المحلي". وستظل حالة الطوارئ الوطنية للطاقة سارية المفعول لمدة عام واحد.
وذكر ماركوس أنه تم تشكيل لجنة لضمان حركة وتوريد وتوزيع وتوافر الوقود والغذاء والأدوية والمنتجات الزراعية والسلع الأساسية الأخرى بشكل منظم.
قبل ساعات قليلة من صدور قرار ماركوس، كان أعضاء حكومته مجمعين على أن مخزون الوقود في الفلبين لا يزال عند "مستوى مريح".
وفي مؤتمر صحفي بعد ظهر الثلاثاء، صرحت وزيرة الطاقة "شارون غارين" للصحفيين بأن وقود الطائرات يكفي لمدة شهر على الأقل، إلى جانب المنتجات البترولية المكررة مثل الديزل والبنزين والكيروسين.
لكن في مقابلة مع "بلومبرغ" نُشرت يوم الثلاثاء، قال ماركوس إن وقف تحليق الطائرات الفلبينية بسبب نقص وقود الطائرات الناتج عن الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران هو "احتمال قائم".
من جهة أخرى، ألقى وكيل وزارة غارين، "ساندي ساليس"، باللوم على أعضاء مجلس الشيوخ لأخذهم عطلة دون تمرير تشريع يمنح الرئيس سلطات طوارئ لتعليق الضرائب على المنتجات النفطية.
هذا الاتهام أثار غضب السيناتور "لورين ليجاردا" التي عادة ما تكون هادئة، حيث اعترضت بشدة وأوضحت أن التشريعات التي صنفها الرئيس كـ "عاجلة" قد تم تمريرها بالفعل من قبل مجلسي الكونغرس قبل العطلة المقررة لأسبوع الآلام المسيحي التي تبدأ هذا الأسبوع.
وأشارت ليجاردا، وهي تقف غاضبة، إلى أن ماركوس هو من طلب أولاً سلطات الطوارئ، والتي بمجرد إقرارها، قام بتنحيتها جانباً لصالح "تدابير مؤقتة" مثل المساعدات النقدية لسائقي وسائل النقل العام.
كما لفتت ليجاردا الانتباه إلى أن الكونغرس وافق على الاستيراد والبيع المؤقت لديزل "يورو 2" كإجراء سد فجوة ضد تضيق الإمدادات الناتج عن إغلاق مضيق هرمز.
وتساءلت بغضب: "إذاً، أيهما الأصح؟ أخبرونا بما تحتاجونه وسنفعل ذلك. ولكن لا تتهيمنونا أبداً بأخذ عطلة دون القيام بعملنا!".
وقد حظيت "نوبة غضب" ليجاردا بدعم زملائها أعضاء مجلس الشيوخ "وين غاتشاليان" و"بام أكينو" و"ريزا هونتيفيروس"، الذين رددوا أنه ما لم تعترف حكومة ماركوس بمشاكل الطاقة التي وصلت لمستوى الأزمة، فإن حكومته ستظل غير قادرة على مساعدة الفلبينيين المتضررين من الحرب في الشرق الأوسط.
ومع ذلك، فإن إعلان ماركوس لحالة الطوارئ الوطنية للطاقة ليس له علاقة تذكر بخفض أسعار الوقود في المحطات؛ بل إنه لا يزال يأمر بحزم مساعدات لـ "سبل العيش، والصناعة، والغذاء، والنقل".
وهذا يعني أن أسعار الوقود في الفلبين ستظل مرهونة بما إذا كانت الحرب في الشرق الأوسط ستهدأ أو ستستمر في التفاقم.
(مع تقارير من رويترز)