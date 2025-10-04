خطة الـ 20 نقطة: تفاصيل الإفراج عن الرهائن وتفكيك الأنفاق وتشكيل حكومة "تكنوقراط" في غزة

قالت حركة حماس يوم الجمعة إنها مستعدة لبدء محادثات فورية بشأن الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم وإنهاء الحرب الدائرة في غزة منذ ما يقرب من عامين، كجزء من خطة السلام التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأُعلن عن الخطة المكونة من 20 نقطة من قبل ترامب في 29 سبتمبر في البيت الأبيض إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي دعم النص بتحفظ.

تصبح غزة منطقة مُجَرّدة من التطرف والإرهاب ولا تشكل تهديداً لجيرانها.

يتم إعادة تطوير غزة لصالح سكانها، الذين عانوا بما فيه الكفاية.

إذا وافق الطرفان على هذا المقترح، تتوقف الحرب فوراً. وتنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعداداً لتبادل الرهائن. خلال هذا الوقت، تُعلَّق جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وتُجمَّد خطوط القتال حتى يتم استيفاء شروط الانسحاب المرحلي الكامل.

في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني لهذه الاتفاقية، يتم إعادة جميع الرهائن، الأحياء والمتوفين.

بمجرد الإفراج عن جميع الرهائن، تفرج إسرائيل عن 250 سجيناً محكوم عليهم بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 1,700 من سكان غزة الذين تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر 2023، بما في ذلك جميع النساء والأطفال المعتقلين في هذا السياق. ومقابل كل رفات رهينة إسرائيلي يتم الإفراج عنه، تفرج إسرائيل عن رفات 15 من المتوفين من غزة.

بمجرد إعادة جميع الرهائن، يُمنح أعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي وتفكيك أسلحتهم عفواً. ويتم توفير ممر آمن لأعضاء حماس الذين يرغبون في مغادرة غزة إلى البلدان المستقبِلة.

عند قبول هذه الاتفاقية، تُرسل مساعدات كاملة فوراً إلى قطاع غزة. وعلى الأقل، تتوافق كميات المساعدات مع ما تم تضمينه في اتفاقية 19 يناير 2025 بشأن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية (المياه والكهرباء والصرف الصحي)، وإعادة تأهيل المستشفيات والمخابز، وإدخال المعدات اللازمة لإزالة الركام وفتح الطرق.

يتم إدخال وتوزيع المساعدات في قطاع غزة دون تدخل من الطرفين من خلال الأمم المتحدة ووكالاتها، والهلال الأحمر، بالإضافة إلى المؤسسات الدولية الأخرى غير المرتبطة بأي شكل بأي من الطرفين. ويخضع فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين لنفس الآلية المنفذة بموجب اتفاقية 19 يناير 2025.

تُحكم غزة تحت إدارة انتقالية مؤقتة من قبل لجنة فلسطينية تكنوقراطية وغير سياسية، تكون مسؤولة عن تقديم الخدمات العامة والبلديات اليومية لسكان غزة.3 تتكون هذه اللجنة من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين، بإشراف هيئة دولية انتقالية جديدة، هي "مجلس السلام"، الذي يرأسه الرئيس دونالد جيه. ترامب، ويضم أعضاء ورؤساء دول آخرين سيتم الإعلان عنهم، بمن فيهم رئيس الوزراء السابق توني بلير. تضع هذه الهيئة الإطار وتتولى تمويل إعادة تطوير غزة حتى تستكمل السلطة الفلسطينية برنامج إصلاحها، كما هو موضح في مقترحات مختلفة، بما في ذلك خطة ترامب للسلام لعام 2020 والمقترح السعودي-الفرنسي، وتتمكن من استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال. تدعو هذه الهيئة إلى تطبيق أفضل المعايير الدولية لإنشاء حوكمة حديثة وفعالة تخدم سكان غزة وتفضي إلى جذب الاستثمار.

سيتم وضع خطة ترامب للتنمية الاقتصادية لإعادة بناء وتنشيط غزة من خلال عقد لجنة من الخبراء الذين ساعدوا في ولادة بعض المدن المعجزة الحديثة والمزدهرة في الشرق الأوسط. وسيتم النظر في العديد من مقترحات الاستثمار المدروسة والأفكار التنموية المثيرة التي صاغتها مجموعات دولية ذات نية حسنة، لتوليف الأطر الأمنية والحوكمة اللازمة لجذب وتسهيل هذه الاستثمارات التي ستخلق فرص العمل والأمل لمستقبل غزة.

سيتم إنشاء منطقة اقتصادية خاصة بأسعار تعريفة وتسهيلات وصول مفضلة يتم التفاوض عليها مع الدول المشاركة.

لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، ويُسمح لمن يرغب بالمغادرة بذلك وله حرية العودة. سيتم تشجيع الناس على البقاء وتُعرض عليهم فرصة بناء غزة أفضل.

توافق حماس والفصائل الأخرى على عدم لعب أي دور في حوكمة غزة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأي شكل من الأشكال. وسيتم تدمير وتفكيك جميع البنى التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية، بما في ذلك الأنفاق ومرافق إنتاج الأسلحة، ولن يُعاد بناؤها. وستكون هناك عملية تجريد من السلاح لغزة تحت إشراف مراقبين مستقلين، والتي ستشمل وضع الأسلحة خارج الاستخدام بشكل دائم من خلال عملية تفكيك متفق عليها، ومدعومة ببرنامج إعادة شراء وإعادة دمج ممول دولياً يتم التحقق منه بالكامل من قبل المراقبين المستقلين. تلتزم غزة الجديدة التزاماً كاملاً ببناء اقتصاد مزدهر وتعايش سلمي مع جيرانها.

سيتم تقديم ضمان من قبل الشركاء الإقليميين لضمان امتثال حماس والفصائل لالتزاماتها وأن غزة الجديدة لا تشكل تهديداً لجيرانها أو لشعبها.

ستعمل الولايات المتحدة مع الشركاء العرب والدوليين لتطوير قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار (ISF) يتم نشرها فوراً في غزة. ستقوم هذه القوة بتدريب وتقديم الدعم لقوات الشرطة الفلسطينية المدققة في غزة، وستتشاور مع الأردن ومصر اللتين تتمتعان بخبرة واسعة في هذا المجال. ستكون هذه القوة هي الحل الأمني الداخلي طويل الأمد. ستعمل القوة الدولية مع إسرائيل ومصر للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية، إلى جانب قوات الشرطة الفلسطينية المدربة حديثاً. من الأهمية بمكان منع دخول الذخائر إلى غزة وتسهيل التدفق السريع والآمن للسلع لإعادة بناء وتنشيط غزة. سيتم الاتفاق على آلية لفض الاشتباك بين الأطراف.

لن تحتل إسرائيل أو تضم غزة. مع ترسيخ القوة الدولية للسيطرة والاستقرار، سينسحب جيش الدفاع الإسرائيلي (IDF) بناءً على معايير ومراحل وأطر زمنية مرتبطة بالتجريد من السلاح سيتم الاتفاق عليها بين الجيش الإسرائيلي والقوة الدولية والضامنين والولايات المتحدة، بهدف جعل غزة آمنة ولم تعد تشكل تهديداً لإسرائيل أو مصر أو مواطنيها. عملياً، سيسلم الجيش الإسرائيلي تدريجياً الأراضي التي يحتلها في غزة إلى القوة الدولية وفقاً لاتفاق سيعقدونه مع السلطة الانتقالية حتى يتم سحبهم بالكامل من غزة، باستثناء وجود محيط أمني سيبقى حتى يتم تأمين غزة بشكل صحيح من أي تهديد إرهابي متجدد.

في حال تأخير أو رفض حماس لهذا المقترح، فإن ما ورد أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدة الموسعة، سيمضي قدماً في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلمها الجيش الإسرائيلي إلى القوة الدولية.

سيتم إنشاء عملية حوار بين الأديان تستند إلى قيم التسامح والتعايش السلمي لمحاولة تغيير العقليات والروايات لدى الفلسطينيين والإسرائيليين من خلال التأكيد على الفوائد التي يمكن جنيها من السلام.

مع تقدم إعادة تطوير غزة وتنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة، قد تتوفر أخيراً الظروف اللازمة لمسار ذي مصداقية نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة، وهو ما يتم الاعتراف به كتطلعات للشعب الفلسطيني.