خطة أمريكية من 20 نقطة تطالب حماس بنزع السلاح وتَعِد الفلسطينيين بـ "غزة أفضل"

كشف الرئيس دونالد ترامب الإثنين عن خطة سلام واسعة النطاق لغزة، وحظيت بتأييد حذر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي حذر من أنه لا يزال مستعداً لـ "إنهاء المهمة" ضد حماس.

ومع ذلك، لم تعلق حماس بعد، فيما يعكس تحذير نتنياهو التعقيدات التي تنتظر الخطة.

خلال مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض، قال نتنياهو: "إذا رفضت حماس خطتك، سيد الرئيس، أو إذا افترضنا أنها قبلتها ثم قامت بكل ما هو أساسي لمواجهتها، فسوف تنهي إسرائيل المهمة بمفردها".

20 نقطة: من نزع سلاح حماس إلى فتح الحدود

تدعو الخطة المكونة من 20 نقطة، والتي عمّمها ترامب أيضاً على القادة العرب، إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس، ونزع سلاح حماس، وانسحاب إسرائيلي تدريجي من غزة.1

تشمل النقاط الرئيسية الأخرى نشر "قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار"، وإنشاء سلطة انتقالية يرأسها ترامب نفسه وتضم قادة أجانب آخرين.

ستطالب الصفقة مسلحي حماس بالتخلي عن أسلحتهم بشكل كامل واستبعادهم من الأدوار الحكومية المستقبلية. ومع ذلك، سيتم منح العفو لأولئك الذين يوافقون على "التعايش السلمي".

بعد الانسحاب الإسرائيلي، سيتم فتح الحدود للمساعدات والاستثمار. وفي تغيير حاسم عن الأهداف الظاهرة لترامب سابقاً، لن يُجبر الفلسطينيون على مغادرة غزة، بل قالت الوثيقة: "سنشجع الناس على البقاء ونقدم لهم الفرصة لبناء غزة أفضل".

أوضح نتنياهو تأييده، قائلاً إن الخطة "تحقق أهدافنا الحربية"، بينما أعرب ترامب عن أمله في أن تقدم حماس تأييدها أيضاً. وقال ترامب إن الموافقة من جميع الأطراف أصبحت "أكثر من قريبة جداً". ومع ذلك، لا تزال العديد من التفاصيل الهامة بحاجة إلى التوضيح.

خلافات مستمرة بين ترامب ونتنياهو

شدد نتنياهو للصحفيين على أن القوات الإسرائيلية ستحتفظ بالمسؤولية عن أمن غزة "في المستقبل المنظور". كما شكك في إمكانية السماح للسلطة الفلسطينية، التي تدير أراضي الضفة الغربية، بالقيام بدور في حكم غزة. وقال نتنياهو: "سيكون لغزة إدارة مدنية سلمية لا تديرها حماس ولا السلطة الفلسطينية".

كان الرئيس الأمريكي قد التقى قادة عرب رئيسيين في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، وقال يوم الأحد على وسائل التواصل الاجتماعي: "الجميع موافقون على شيء خاص، وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق".

لكن نتنياهو لم يُبدِ مؤخراً سبباً كبيراً للتفاؤل، حيث تعهد في خطاب تحدٍ أمام الأمم المتحدة يوم الجمعة بـ "إنهاء المهمة" ضد حماس ورفض إقامة دولة فلسطينية – التي اعترفت بها مؤخراً عدة دول غربية.

على الرغم من كونه حليفاً قوياً لنتنياهو عادة، فقد أظهر الرئيس الأمريكي علامات متزايدة على الإحباط قبيل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي الرابعة للبيت الأبيض منذ عودة ترامب للسلطة. وغضب ترامب من الضربة الإسرائيلية الأخيرة على أعضاء حماس في قطر، حليفة الولايات المتحدة الرئيسية. كما حذر نتنياهو الأسبوع الماضي من ضم الضفة الغربية المحتلة إسرائيلياً، كما حث بعض أعضاء حكومته على ذلك، وهي خطوة من شأنها أن تعقّد بشكل خطير الطريق إلى إقامة الدولة الفلسطينية.

أصوات من غزة والضحايا

في غضون ذلك، تواصلت الضربات الإسرائيلية في أنحاء قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل في خان يونس.

حثت عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة ترامب على التمسك بمقترحه لغزة. وفي غزة، أعرب السكان عن مزيج من الأمل والإرهاق وعدم الثقة قبيل اجتماع البيت الأبيض. قال محمد أبو ربيع (34 عاماً): "لا أتوقع أي شيء من ترامب، لأن ترامب يدعم نتنياهو في تدمير قطاع غزة".

يُذكر أن حرب غزة اندلعت إثر هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، الذي أسفر عن مقتل 1,219 شخصاً، معظمهم من المدنيين، وفقاً لإحصاء وكالة الأنباء الفرنسية بناءً على أرقام رسمية إسرائيلية. وقد أسفر القصف الإسرائيلي الوحشي عن مقتل 66,055 فلسطينياً، معظمهم أيضاً من المدنيين.