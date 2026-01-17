خامنئي يهاجم ترامب: "أنت مجرم وتدخلت شخصياً في الفتنة الأخيرة"

قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، يوم السبت، إن إيران تعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "مجرماً" لتسببه في وقوع ضحايا وأضرار وتوجيه افتراءات للشعب الإيراني خلال الاحتجاجات.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن خامنئي قوله: "الفتنة الأخيرة المناهضة لإيران كانت مختلفة من حيث أن الرئيس الأمريكي تورط فيها شخصياً".

وأضاف أمام حشد من مؤيديه خلال خطاب بمناسبة عيد ديني: "نحن نحمل الرئيس الأمريكي مسؤولية الضحايا والأضرار والاتهامات التي وجهها للأمة الإيرانية".

وتابع قائلاً: "كانت هذه مؤامرة أمريكية"، معتبراً أن "هدف أمريكا هو ابتلاع إيران... والهدف هو إعادتها تحت السيطرة العسكرية والسياسية والاقتصادية".

وفي وقت سابق، وخلال الاحتجاجات الإيرانية، وصف خامنئي ترامب بـ "المتغطرس"، طالباً منه التركيز على المشاكل داخل الولايات المتحدة. كما قال إن الرئيس الأمريكي سيُطاح به تماماً مثل السلالة الإمبراطورية التي حكمت إيران حتى ثورة 1979.

وكان ترامب قد أصدر تحذيرات متعددة للسلطات الإيرانية، مهدداً باستخدام العمل العسكري إذا قتلت إيران المتظاهرين. كما حث رضا بهلوي، ابن شاه إيران المخلوع، مراراً على التدخل الأمريكي. ورغم ادعاءات ترامب بأن "المساعدة في الطريق" للشعب الإيراني، إلا أنه امتنع عن التحرك حتى الآن.

وظهرت تقارير يوم الخميس تفيد بأن المملكة العربية السعودية وقطر وسلطنة عمان قادوا "جهوداً دبلوماسية مكثفة ومضنية في اللحظات الأخيرة لإقناع الرئيس ترامب بمنح إيران فرصة لإظهار النوايا الحسنة".

ومع ذلك، قال ترامب إنه "أقنع نفسه" بالعدول عن ضرب إيران، مدعياً أن ذلك يرجع إلى قيام إيران بـ "إلغاء 800 عملية إعدام شنقاً" كانت مقررة.

