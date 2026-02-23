خامنئي يمنح لاريجاني "صلاحيات استثنائية" لإدارة إيران في زمن الحرب

في أوائل يناير، وبينما كانت إيران تواجه احتجاجات واسعة النطاق وتهديدات بضربات أمريكية، توجه الزعيم الأعلى للبلاد، آية الله علي خامنئي، إلى مساعد مخلص وموثوق لتولي زمام الأمور: علي لاريجاني، المسؤول الأبرز عن الأمن القومي في البلاد.

منذ ذلك الحين، يتولى لاريجاني (67 عاماً) — وهو سياسي مخضرم وقائد سابق في الحرس الثوري ورئيس مجلس الأمن القومي الأعلى الحالي — إدارة البلاد فعلياً. وقد أدى صعوده إلى تهميش الرئيس مسعود بزشكيان، جراح القلب الذي تحول إلى سياسي، والذي واجه عاماً صعباً في منصبه ولا يزال يقول علناً: "أنا طبيب ولست سياسياً"، وأنه لا ينبغي لأحد أن يتوقع منه حل المشاكل المتعددة في إيران.

يعتمد هذا التقرير حول صعود لاريجاني وقرارات ومداولات القيادة الإيرانية في ظل تهديد إدارة ترامب بالحرب، على مقابلات مع ستة مسؤولين إيرانيين كبار، أحدهم مرتبط بمكتب خامنئي؛ وثلاثة أعضاء في الحرس الثوري؛ ودبلوماسيين إيرانيين سابقين؛ وتقارير من وسائل الإعلام الإيرانية. وقد تحدث المسؤولون وأعضاء الحرس بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المسائل الحكومية الداخلية بصراحة.

اتسعت مهام لاريجاني بشكل مطرد خلال الأشهر القليلة الماضية؛ فقد كان مسؤولاً عن قمع الاحتجاجات الأخيرة التي طالبت بإنهاء الحكم الإسلامي باستخدام القوة المميتة. وحالياً، يتولى مهمة كبح المعارضة، والتنسيق مع حلفاء أقوياء مثل روسيا ولاعبين إقليميين مثل قطر وعمان، والإشراف على المفاوضات النووية مع واشنطن. كما يضع خططاً لإدارة إيران خلال حرب محتملة مع الولايات المتحدة، في وقت تحشد فيه واشنطن قواتها في المنطقة.

قال لاريجاني في مقابلة مع قناة "الجزيرة" خلال زيارته للعاصمة القطرية الدوحة هذا الشهر: "نحن مستعدون في بلدنا، نحن بالتأكيد أقوى من ذي قبل. لقد استعددنا في الأشهر السبعة أو الثمانية الماضية، ووجدنا نقاط ضعفنا وأصلحناها. نحن لا نبحث عن الحرب، ولن نبدأها، لكن إذا فُرضت علينا، فسنرد".

خطط لضمان بقاء إيران

أصدر خامنئي تعليمات للاريجاني وحفنة من المقربين السياسيين والعسكريين لضمان بقاء الجمهورية الإسلامية ليس فقط في وجه القنابل الأمريكية والإسرائيلية، ولكن أيضاً أمام أي محاولات اغتيال تستهدف القيادة العليا، بما في ذلك خامنئي نفسه، وفقاً للمسؤولين الستة وأعضاء الحرس الثوري.

وقال ناصر إيماني، المحلل المحافظ المقرب من الحكومة، في مقابلة هاتفية من طهران، إن خامنئي تربطه علاقة طويلة ووثيقة بلاريجاني، وإن الزعيم الأعلى لجأ إليه في هذا الوقت من الأزمة العسكرية والأمنية الحادة.

وأضاف إيماني: "الزعيم الأعلى يثق تماماً في لاريجاني، ويؤمن بأنه الرجل المناسب لهذه المرحلة الحساسة بسبب سجله السياسي وعقله الحاد ومعرفته. إنه يعتمد عليه في التقارير حول الوضع والنصائح الواقعية، وسيكون دور لاريجاني بارزاً جداً أثناء الحرب".

ينحدر لاريجاني من عائلة سياسية ودينية نخبوية، وشغل منصب رئيس البرلمان لمدة 12 عاماً. وفي عام 2021، كُلف بالتفاوض على اتفاقية استراتيجية شاملة لمدة 25 عاماً مع الصين بمليارات الدولارات.

وفقاً للمسؤولين وأعضاء الحرس، أصدر خامنئي سلسلة من التوجيهات، حيث حدد أربع طبقات للخلافة لكل من المناصب القيادية العسكرية والحكومية التي يعينها شخصياً. كما طلب من كل صاحب منصب قيادي تسمية ما يصل إلى أربعة بدلاء، وفوض المسؤوليات لدائرة ضيقة من المقربين لاتخاذ القرارات في حال انقطاع الاتصالات معه أو في حال مقتله.