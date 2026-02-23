خامنئي يمنح لاريجاني "صلاحيات استثنائية" لإدارة إيران في زمن الحرب

في أوائل يناير، وبينما كانت إيران تواجه احتجاجات واسعة النطاق وتهديدات بضربات أمريكية، توجه الزعيم الأعلى للبلاد، آية الله علي خامنئي، إلى مساعد مخلص وموثوق لتولي زمام الأمور: علي لاريجاني، المسؤول الأبرز عن الأمن القومي في البلاد.
منذ ذلك الحين، يتولى لاريجاني (67 عاماً) — وهو سياسي مخضرم وقائد سابق في الحرس الثوري ورئيس مجلس الأمن القومي الأعلى الحالي — إدارة البلاد فعلياً. وقد أدى صعوده إلى تهميش الرئيس مسعود بزشكيان، جراح القلب الذي تحول إلى سياسي، والذي واجه عاماً صعباً في منصبه ولا يزال يقول علناً: "أنا طبيب ولست سياسياً"، وأنه لا ينبغي لأحد أن يتوقع منه حل المشاكل المتعددة في إيران.
يعتمد هذا التقرير حول صعود لاريجاني وقرارات ومداولات القيادة الإيرانية في ظل تهديد إدارة ترامب بالحرب، على مقابلات مع ستة مسؤولين إيرانيين كبار، أحدهم مرتبط بمكتب خامنئي؛ وثلاثة أعضاء في الحرس الثوري؛ ودبلوماسيين إيرانيين سابقين؛ وتقارير من وسائل الإعلام الإيرانية. وقد تحدث المسؤولون وأعضاء الحرس بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المسائل الحكومية الداخلية بصراحة.
اتسعت مهام لاريجاني بشكل مطرد خلال الأشهر القليلة الماضية؛ فقد كان مسؤولاً عن قمع الاحتجاجات الأخيرة التي طالبت بإنهاء الحكم الإسلامي باستخدام القوة المميتة. وحالياً، يتولى مهمة كبح المعارضة، والتنسيق مع حلفاء أقوياء مثل روسيا ولاعبين إقليميين مثل قطر وعمان، والإشراف على المفاوضات النووية مع واشنطن. كما يضع خططاً لإدارة إيران خلال حرب محتملة مع الولايات المتحدة، في وقت تحشد فيه واشنطن قواتها في المنطقة.
قال لاريجاني في مقابلة مع قناة "الجزيرة" خلال زيارته للعاصمة القطرية الدوحة هذا الشهر: "نحن مستعدون في بلدنا، نحن بالتأكيد أقوى من ذي قبل. لقد استعددنا في الأشهر السبعة أو الثمانية الماضية، ووجدنا نقاط ضعفنا وأصلحناها. نحن لا نبحث عن الحرب، ولن نبدأها، لكن إذا فُرضت علينا، فسنرد".
أصدر خامنئي تعليمات للاريجاني وحفنة من المقربين السياسيين والعسكريين لضمان بقاء الجمهورية الإسلامية ليس فقط في وجه القنابل الأمريكية والإسرائيلية، ولكن أيضاً أمام أي محاولات اغتيال تستهدف القيادة العليا، بما في ذلك خامنئي نفسه، وفقاً للمسؤولين الستة وأعضاء الحرس الثوري.
وقال ناصر إيماني، المحلل المحافظ المقرب من الحكومة، في مقابلة هاتفية من طهران، إن خامنئي تربطه علاقة طويلة ووثيقة بلاريجاني، وإن الزعيم الأعلى لجأ إليه في هذا الوقت من الأزمة العسكرية والأمنية الحادة.
وأضاف إيماني: "الزعيم الأعلى يثق تماماً في لاريجاني، ويؤمن بأنه الرجل المناسب لهذه المرحلة الحساسة بسبب سجله السياسي وعقله الحاد ومعرفته. إنه يعتمد عليه في التقارير حول الوضع والنصائح الواقعية، وسيكون دور لاريجاني بارزاً جداً أثناء الحرب".
ينحدر لاريجاني من عائلة سياسية ودينية نخبوية، وشغل منصب رئيس البرلمان لمدة 12 عاماً. وفي عام 2021، كُلف بالتفاوض على اتفاقية استراتيجية شاملة لمدة 25 عاماً مع الصين بمليارات الدولارات.
وفقاً للمسؤولين وأعضاء الحرس، أصدر خامنئي سلسلة من التوجيهات، حيث حدد أربع طبقات للخلافة لكل من المناصب القيادية العسكرية والحكومية التي يعينها شخصياً. كما طلب من كل صاحب منصب قيادي تسمية ما يصل إلى أربعة بدلاء، وفوض المسؤوليات لدائرة ضيقة من المقربين لاتخاذ القرارات في حال انقطاع الاتصالات معه أو في حال مقتله.
أثناء اختبائه في يونيو الماضي خلال حرب الـ 12 يوماً مع إسرائيل، سمّى خامنئي ثلاثة مرشحين لخلافته، ولم يتم الكشف عن هويتهم علناً. لكن من المؤكد تقريباً أن لاريجاني ليس من بينهم لأنه ليس رجل دين شيعياً رفيع المستوى، وهو شرط أساسي لأي خلف.
ومع ذلك، فإن لاريجاني متجذر في دائرة خامنئي الموثوقة، التي تضم مستشاره العسكري الأعلى والقائد العام السابق للحرس الثوري، اللواء يحيى رحيم صفوي، والعميد محمد باقر قاليباف، القائد السابق في الحرس الثوري ورئيس البرلمان الحالي الذي عينه خامنئي كنائب فعلي له لقيادة القوات المسلحة أثناء الحرب، بالإضافة إلى مدير مكتبه، رجل الدين علي أصغر حجازي.
جزء من هذا التخطيط نابع من الدروس المستفادة من هجوم إسرائيل المفاجئ في يونيو، والذي قضى على سلسلة القيادة العسكرية العليا في إيران خلال الساعات الأولى من الحرب. وبعد وقف إطلاق النار، عين خامنئي لاريجاني أميناً لمجلس الأمن القومي وأنشأ "مجلس الدفاع الوطني" الجديد، برئاسة الأدميرال علي شمخاني، لإدارة الشؤون العسكرية أثناء الحرب.
يقول ولي نصر، الخبير في الشؤون الإيرانية في مدرسة جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة: "خامنئي يتعامل مع الواقع الماثل أمامه؛ إنه يتوقع أن يكون شهيداً ويفكر بأن هذا هو نظامه وإرثه وسيقف حتى النهاية. إنه يوزع السلطة ويهيئ الدولة للمرحلة الكبيرة القادمة، سواء كانت الخلافة أو الحرب، مدركاً أن الخلافة قد تأتي نتيجة للحرب".
تعمل إيران على أساس أن الضربات العسكرية الأمريكية حتمية ووشيكة، حتى مع استمرار الجانبين في الانخراط دبلوماسياً والتفاوض على اتفاق نووي، وفقاً للمسؤولين الستة وأعضاء الحرس. وقالوا إن إيران وضعت جميع قواتها المسلحة في أعلى درجات التأهب وتستعد لمقاومة شرسة.
وتقوم البلاد بنشر منصات إطلاق صواريخ باليستية على طول حدودها الغربية مع العراق — لتكون قريبة بما يكفي لضرب إسرائيل — وعلى طول سواحلها الجنوبية على الخليج العربي، لتكون في مرمى القواعد العسكرية الأمريكية وأهداف أخرى في المنطقة.
وفي الأسابيع القليلة الماضية، أغلقت إيران مجالها الجوي دورياً لاختبار الصواريخ، كما أجرت مناورات عسكرية في الخليج العربي، وأغلقت لفترة وجيزة مضيق هرمز، وهو ممر بحري رئيسي لإمدادات الطاقة العالمية.
وطوال هذا الوقت، حافظ خامنئي على نبرة التحدي، وقال في خطاب ألقاه مؤخراً: "أقوى جيش في العالم قد يتلقى صفعة تجعله غير قادر على الوقوف على قدميه"، كما هدد بإغراق السفن الحربية الأمريكية المتجمعة في المياه القريبة.
وفي حال اندلاع الحرب، سيتم نشر وحدات القوات الخاصة التابعة للشرطة وعملاء الاستخبارات وكتائب ميليشيا الباسيج في شوارع المدن الكبرى لإقامة نقاط تفتيش ومنع الاضطرابات الداخلية والبحث عن عملاء مرتبطين بوكالات التجسس الأجنبية.
كما تستعد القيادة الإيرانية ليس فقط للتعبئة العسكرية والأمنية، بل أيضاً لبقائها السياسي. وتطرقت هذه المداولات إلى من سيدير البلاد إذا قُتل خامنئي وكبار المسؤولين، وناقش القادة من يمكن أن يكون "ديلسي إيران" — في إشارة إلى ديلسي رودريغيز، نائبة الرئيس الفنزويلي التي عقدت اتفاقاً مع إدارة ترامب لإدارة فنزويلا بعد اعتقال رئيسها نيكولاس مادورو.
ويأتي لاريجاني على رأس القائمة، يليه قاليباف رئيس البرلمان. ومن المثير للدهشة أن الرئيس السابق حسن روحاني، الذي تم إبعاده إلى حد كبير عن دائرة خامنئي، أُدرج أيضاً في القائمة.
وكل من هؤلاء الرجال لديه سجل قد يحد من قبوله من قبل الشعب الغاضب — سواء كانت اتهامات بالفساد المالي أو بالتورط في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك القتل الأخير لما لا يقل عن 7000 متظاهر أعزل خلال ثلاثة أيام.
وقال علي واعظ، مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية، إن القيادة وضعت خطط طوارئ، لكن تداعيات الحرب مع الولايات المتحدة تظل غير متوقعة. وأضاف أن الزعيم الأعلى "أصبح أقل ظهوراً وأكثر عرضة للخطر، لكنه لا يزال المادة اللاصقة التي تحافظ على تماسك النظام، والجميع يدرك أنه إذا لم يعد موجوداً، فسيكون من الصعب الحفاظ على تماسك النظام".
