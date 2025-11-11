خادم الحرمين الشريفين يدعو لأداء صلاة الاستسقاء الخميس القادم

دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز سكان المملكة إلى أداء صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة يوم الخميس الموافق 13 نوفمبر.
وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي: "يُحث الجميع على الإكثار من التوبة والاستغفار، والرجوع إلى الله تعالى، والإحسان إلى عباده، والإكثار من الأعمال الصالحة مثل الصدقة، والنوافل، وذكر الله سبحانه وتعالى. كما يُحثّ الناس على التيسير على الآخرين وتفريج كرباتهم، رجاء أن يمنّ الله علينا بالغيث وييسر الخير الذي ننشده."
في الكويت كذلك شارك عشرات الأشخاص في صلاة استسقاء مماثلة يوم السبت الموافق 8 نوفمبر، في نحو 125 مسجدًا على مستوى البلاد.
كما شهدت مساجد دولة الإمارات إقامة صلاة الاستسقاء في 17 أكتوبر قبل صلاة الجمعة، بعد أن دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، السكان إلى أدائها طلبًا للغيث.