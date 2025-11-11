خادم الحرمين الشريفين يدعو لأداء صلاة الاستسقاء الخميس القادم

وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي: "يُحث الجميع على الإكثار من التوبة والاستغفار، والرجوع إلى الله تعالى، والإحسان إلى عباده، والإكثار من الأعمال الصالحة مثل الصدقة، والنوافل، وذكر الله سبحانه وتعالى. كما يُحثّ الناس على التيسير على الآخرين وتفريج كرباتهم، رجاء أن يمنّ الله علينا بالغيث وييسر الخير الذي ننشده."