عالم

حوت ميت جرفته الأمواج إلى شاطئ عُمان مات اختناقاً

وجد محاطًا بحبال، مما أدى إلى تقييد حركته وتنفسه.
الصورة: هيئة البيئة العمانية

الصورة: هيئة البيئة العمانية

تاريخ النشر

تم العثور على حوت نافق على شاطئ الأشخرة على الساحل الشرقي لسلطنة عمان.

وفقًا لهيئة البيئة العمانية، كشف الفحص الأولي أن سبب الوفاة هو الاختناق. وتبين أن الحوت ملتفٌ حول جسمه بحبال، مما أعاق حركته وتنفسه.

تُسلّط هذه الحادثة الضوء على مخاطر النفايات البحرية، وخاصةً شباك الصيد المهجورة، على الحياة البرية، وفقًا للهيئة. ودعت الجمهور إلى عدم رمي النفايات في البحر حفاظًا على الحياة البحرية.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

وفي العام الماضي، كشفت دراسة أجريت على الحيتان التي جرفتها الأمواج إلى شواطئ الإمارات العربية المتحدة، أن الأسباب الرئيسية لنفوقها هي التشابك في أدوات الصيد، وابتلاع النفايات البلاستيكية، والاصطدام بالسفن.

في ديسمبر 2024، نجحت هيئة البيئة في الفجيرة في توجيه حوت برايد من فصيلة البالين إلى مسار هجرته بعد أن تم رصده بالقرب من ميناء الفجيرة.

كيف تساهم الشعاب المرجانية الاصطناعية في دبي في إحياء الحياة البحرية ونمو أنواع الأسماك؟ شاهد: رصد سمكة نادرة في الفجيرة كمؤشر على تعافي النظام البيئي البحري في الإمارات العربية المتحدة. "حديقة المرجان" في أبو ظبي: 40 ألف شعاب مرجانية اصطناعية لاستعادة النظام البيئي البحري.

موصى به

No stories found.
Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com