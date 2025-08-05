حوت ميت جرفته الأمواج إلى شاطئ عُمان مات اختناقاً

تُسلّط هذه الحادثة الضوء على مخاطر النفايات البحرية، وخاصةً شباك الصيد المهجورة، على الحياة البرية، وفقًا للهيئة. ودعت الجمهور إلى عدم رمي النفايات في البحر حفاظًا على الحياة البحرية.