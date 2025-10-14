حماس تعيد جثمان الطالب النيبالي بيبين جوشي إلى إسرائيل

أُفرج يوم الإثنين، أثناء عملية تبادل الرهائن بين حماس وإسرائيل، عن جثمان بيبيّن جوشي، وهو طالب يبلغ من العمر 25 عامًا من نيبال، كان قد اختُطف على يد حماس خلال هجوم 7 أكتوبر.
أُعيدت أربعة جثامين في المجموع.
وفقًا لوزارة الخارجية الإسرائيلية، كان جوشي طالبًا في مجال الزراعة، وعالمًا طموحًا، ومغني راب هاويًا. وقالت الوزارة إن الجثمان "عاد إلى الوطن لدفن لائق".
تفيد تقارير إعلامية بأن الجثامين الثلاثة الأخرى هي لغاي إيلوز، ويوسي شارابي، ودانييل بيريز.
جوشي، الذي كان يبلغ من العمر 22 عامًا وقت الهجوم، كان جزءًا من مجموعة تدريب زراعي نيبالية وصلت إلى إسرائيل قبل ثلاثة أسابيع من هجوم حماس، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية (AFP).
اُختطف من كيبوتس ألوميم، وتم تصويره وهو يحتمي مع عمال تايلانديين قبل فترة وجيزة من وصول المسلحين إلى المنطقة.
قال الجيش الإسرائيلي: "يُعتقد أنه قُتل في الأسر خلال الأشهر الأولى من الحرب".
صديق جوشي النيبالي، هيمانتشال كاتيل، الناجي الوحيد من المجموعة، أخبر وكالة فرانس برس أن المهاجمين ألقوا قنبلة يدوية في الملجأ، لكن جوشي التقطها وألقاها بعيدًا قبل أن تنفجر، مما أنقذ حياة كاتيل.
لا تزال جثامين 24 رهينة لم تسلم بعد، ويُتوقع إعادتها بموجب شروط اتفاق وقف إطلاق النار.
