حماس تعيد جثمان الطالب النيبالي بيبين جوشي إلى إسرائيل

أُفرج يوم الإثنين، أثناء عملية تبادل الرهائن بين حماس وإسرائيل، عن جثمان بيبيّن جوشي، وهو طالب يبلغ من العمر 25 عامًا من نيبال، كان قد اختُطف على يد حماس خلال هجوم 7 أكتوبر.