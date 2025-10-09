حماس تطرح إطلاق 2000 سجين فلسطيني مقابل الأحياء الإسرائيليين خلال 72 ساعة

قالت حركة حماس إنها ستُبادل الأسرى الإسرائيليين الأحياء بنحو 2,000 سجين فلسطيني. وبعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء موافقة إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطته لغزة، قالت حماس إن تبادل الأسرى الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين سيتم في غضون 72 ساعة من تنفيذ الصفقة.

وفي بيان مكتوب، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيراً إلى الأسرى المحتجزين لدى حماس: "بعون الله سنعيدهم جميعاً إلى ديارهم". وأضاف أنه سيعقد اجتماعاً لحكومته يوم الخميس للموافقة على الاتفاق.

جاء هذا الاتفاق بعد يوم واحد فقط من الذكرى السنوية الثانية للهجوم عبر الحدود الذي شنه مسلحو حماس والذي أدى إلى الهجوم الإسرائيلي المدمر على غزة. وقد أسفرت المحادثات غير المباشرة التي جرت في مصر عن التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولية من إطار عمل ترامب المكون من 20 نقطة لإحلال السلام في القطاع الفلسطيني.

من شأن الاتفاق، إذا تم تنفيذه بالكامل، أن يقرب الجانبين أكثر من أي جهود سابقة لوقف حرب تطورت إلى صراع إقليمي، شاركت فيه دول مثل إيران واليمن ولبنان، وعمّق العزلة الدولية لإسرائيل وأعاد تشكيل الشرق الأوسط.