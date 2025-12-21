حصاد "التريند" في 2025.. 10 قصص لم ينساها العالم

كان عام 2025 بعيداً كل البعد عن التوقعات. ففي الوقت الذي شعرت فيه أن الإنترنت قد رأى كل شيء، ظهرت مفاجأة أخرى لتستحوذ على الجداول الزمنية (Timelines) — بصوت أعلى، وأسرع، وبانتشار أوسع مما سبق. وبينما مرت بعض الحوادث بسرعة بسبب الطبيعة الديناميكية لعالم الإنترنت، ونسيها الناس في رمشة عين، إلا أن بعضها الآخر استمر لفترة أطول مع الجمهور، رافضاً التلاشي سريعاً. لقد بقيت تلك الأحداث عالقة، وأثارت نقاشات، واستمرت لما هو أبعد بكثير من "دقائق الشهرة الـ 15".

في عام هيمنت عليه الخوارزميات، كانت مقاطع الفيديو الخام وردود الفعل الواقعية هي التي اخترقت الضجيج حقاً. وبالخروج من فقاعة الذكاء الاصطناعي، انتشرت مقاطع الفيديو أسرع من حرائق الغابات عبر الإنترنت، مما أثر على الطريقة التي تتطور بها القصص وجذب الناس من كل بقاع الأرض إلى حوارات مشتركة — أحياناً توحدهم، وأحياناً تقسمهم.

ومع اقتراب نهاية عام 2025، نستعرض القصص التي اجتاحت الإنترنت وأثارت نقاشات واسعة عبر الحدود الافتراضية.

1. "كاميرا القبلة" في حفل كولدبلاي تكشف زوجين "خائنين"

لم تكن قصاصات الورق الملونة (الكونفيتي) والألعاب النارية والحنين الجميل هي الأشياء الوحيدة التي أسعدت المعجبين في حفل فرقة "كولدبلاي" بولاية ماساتشوستس في يوليو من هذا العام.

فقد أدى مقطع فيديو واحد إلى ضجة كبرى بعد أن قام المغني الرئيسي "كريس مارتن" دون قصد بتسليط الضوء على رجل وامرأة ظهرا على الشاشة الضخمة وهما يتعانقان. وسرعان ما تم تحديد هوية الثنائي وهما: "آندي بايرون"، الرئيس التنفيذي لشركة Astronomer، و"كريستين كابوت"، رئيسة الموارد البشرية. عندما ركزت الكاميرا عليهما، ابتعد كلاهما بسرعة وحاولا إخفاء وجهيهما.

وبعد رؤية رد فعلهما، قال كريس مارتن مازحاً: "أوه انظروا إلى هذين الاثنين... إما أنهما على علاقة غرامية أو أنهما خجولان للغاية". انتشرت فيديوهات المعجبين عبر الإنترنت وحصدت ملايين المشاهدات. حصد مقطع واحد فقط أكثر من 46,500 مشاهدة على "تيك توك". ومع انتشار المقطع، لم ترحمهم شبكة الإنترنت؛ حيث أطلقت العلامات التجارية "ميمز" ساخرة، وانتشرت مواقع المراهنات، وخرج "المحللون" عبر الإنترنت بكامل قوتهم.

في الأيام التي تلت الحادثة، استقال "بايرون" من منصبه وسط ردود فعل عنيفة ومراجعة داخلية من قبل مجلس الإدارة. لاحقاً، استقالت "كريستين كابوت" أيضاً، وتأكد أنها كانت بالفعل في مرحلة الانفصال عن زوجها. وقد خرجت كابوت مؤخراً للحديث عن المحنة التي أدت لتعرضها لتهديدات بالقتل وتشهير علني، بينما التزم بايرون الصمت وشوهد في عطلة مع زوجته، بحسب وسائل إعلام.

2. طفل "زراعة الهالة" (Aura Farming)

لقد رأيناه وهو ينزلق عبر مياه إندونيسيا، واقفاً على طرف قارب، مؤدياً أروع حركات الرقص مع نظاراته السوداء. انتشر "ريان أركان ديخا" في الأصل بعد مقطع قصير له وهو يرتدي الزي الإندونيسي التقليدي ويرقص على قارب سباق خلال مهرجان.

كان سلوك الصبي البالغ من العمر 11 عاماً الهادئ والرزين والبارد هو ما غزا قلوب الملايين، ليصبح مقطعه صيحة (Trend) تُعرف بـ "زراعة الهالة" (Aura Farming)، حتى أن المشاهير قلدوه. بالنسبة للإنترنت، كان الأمر مجرد "تريند"، لكنه في الحقيقة كان رقصة لرفع الروح المعنوية من قبل ريان لتشجيع المتسابقين في تقليد يمتد لقرون.

يُستخدم مصطلح "Farming" في ألعاب الفيديو لوصف جمع الموارد. وفي مصطلحات الجيل (Z) والجيل (Alpha)، تُستخدم كلمة "Aura" لوصف سلوك الشخص و"انطباعه" المحبب. فكلما كانت "هالتك" أفضل، زادت "نقاط الهالة" لديك، والعكس صحيح.

3. الفوز التاريخي لـ "زهران ممداني" بمنصب عمدة نيويورك

من الهند إلى الشرق الأوسط، كانت انتخابات عمدة نيويورك في عام 2025 حاضرة في الأذهان مع انتخاب أول عمدة مسلم للمدينة. جاء فوز زهران ممداني في بداية نوفمبر رغم الهجمات الشرسة على سياساته وتراثه المسلم من قبل الرئيس دونالد ترامب ونخب رجال الأعمال ووسائل الإعلام المحافظة.

ولد ممداني في أوغندا لعائلة من أصل هندي، وله تاريخ في النشاط المؤيد لفلسطين. والداه هما "محمود ممداني"، أستاذ الدراسات الاستعمارية في جامعة كولومبيا، و"ميرا ناير"، المخرجة الهندية الأمريكية المشهورة عالمياً. تضمن برنامجه الانتخابي دعم حافلات المدينة المجانية، ورعاية الأطفال العامة، وتجميد الإيجارات. وإلى جانب أفكاره اليسارية، أُعجب الإنترنت بالعمدة وزوجته "راما دواجي" (28 عاماً)، وهي فنانة سورية أمريكية، حيث انتشرت صور زفافهما في دبي وجلسة تصوير في مترو نيويورك.

4. جدل إعلان "الجينات الجيدة" لسيدني سويني

أصبح إعلان شركة "أمريكان إيجل" الذي تظهر فيه الممثلة "سيدني سويني" مثار جدل بين عشية وضحاها، بعد أن ألمحت حواراتها إلى "التفوق العرقي" وتعزيز معايير الجمال الأوروبية. قالت سويني في الإعلان: "تنتقل الجينات (Jeans/Genes) من الآباء إلى الأبناء، وغالباً ما تحدد سمات مثل لون الشعر والشخصية وحتى لون العين. جيناتي زرقاء (My jeans are blue)".

بعد الاحتجاج عبر الإنترنت، قالت العلامة التجارية إن الحملة كانت تهدف فقط لـ "الاحتفال بالثقة في الجينز". وفي مقابلة لاحقة، قالت سويني: "لقد فوجئت بصراحة برد الفعل... أنا ضد الكراهية والانقسام".

5. النزاع القانوني بين جاستن بالدوني وبليك ليفلي

استمر النزاع الذي بدأ في نهاية عام 2024 بين جاستن بالدوني وبليك ليفلي خلال هذا العام. بدأ الجدل بعد إصدار فيلمهما (It Ends with Us)، حيث اتهمت ليفلي بالدوني بسوء السلوك أثناء الإنتاج. من جانبه، نفى بالدوني الادعاءات ورفع دعوى قضائية بقيمة 250 مليون دولار ضد صحيفة "نيويورك تايمز" بتهمة التشهير، كما رفع دعوى بـ 400 مليون دولار ضد ليفلي وزوجها ريان رينولدز. وفي نهاية المطاف، تم رفض دعاوى بالدوني القضائية، بينما ظلت ادعاءات ليفلي قائمة.

6. غياب المصافحة في مباراة الهند وباكستان (كأس آسيا)

فازت الهند على باكستان في 14 سبتمبر، لكن التوتر ساد بعد المباراة حين غادر اللاعبون الهنود الملعب دون مصافحة خصومهم. دافع قائد الهند "سورياكومار ياداف" عن هذا التصرف قائلاً إن الفريق "متوافق مع الحكومة ومجلس الكريكيت الهندي". أعرب مدرب باكستان عن خيبة أمله، وقدمت إدارة الفريق الباكستاني احتجاجاً رسمياً، مما أثار استياء مجتمع الكريكيت حول قيم الروح الرياضية.

7. رحلة كاتي بيري إلى الفضاء

أصبحت نجمة البوب كاتي بيري الاسم الأبرز في مجموعة نسائية بالكامل انطلقت إلى الفضاء في 14 أبريل على متن أحد صواريخ الملياردير جيف بيزوس (بلو أورجين). ومع انتشار فيديوهات الرحلة، تعرضت المجموعة لانتقادات شديدة بسبب التكلفة الباهظة في ظل الصعوبات الاقتصادية العالمية، واتهامات بأنها مجرد "دعاية تافهة" تضر بالبيئة.

8. مقتل تشارلي كيرك

قُتل تشارلي كيرك، الحليف المقرب من دونالد ترامب ومؤسس مجموعة Turning Point USA، برصاصة في 10 سبتمبر أثناء حدث في جامعة بيوتا. انتشر فيديو الحادث المأساوي بسرعة، وبينما عبر الكثيرون عن صدمتهم، سخر البعض من "المفارقة" كونه كان مدافعاً شرساً عن حيازة الأسلحة. تم القبض على القاتل "تايلر روبنسون" (22 عاماً)، بينما تولت زوجته "إريكا كيرك" منصب المدير التنفيذي للمنظمة بعد مسامحة القاتل.

9. عرض "سوبر بول" بين الشوطين (كندريك لامار)

قدم كندريك لامار عرضاً تاريخياً في فبراير، حيث أدى أغنيته الشهيرة (Not Like Us) التي هاجم فيها مغني الراب "دريك" واتهمه باتهامات خطيرة. تميز العرض بوجود الممثل صامويل إل جاكسون وتضمن رسائل رمزية حول حقوق السود. كما شهد العرض ظهوراً للاعبة التنس سيرينا ويليامز، وقيام أحد المحتجين برفع علم يدعم غزة والسودان، وهو ما قالت شركة الإنتاج إنه لم يكن ضمن البروفات.

10. محاكمة "ديدي" بتهم الاعتداء الجنسي

انتهت المحاكمة الفيدرالية لمغني الراب "شون كومبس" (ديدي) في عام 2025. بدأت القصة بدعوى من صديقته السابقة "كاسي"، وتطورت لتشمل تهماً بالاتجار بالجنس والابتزاز. في يوليو 2025، صدر الحكم بتبرئة ديدي من أخطر التهم (الاتجار بالجنس والابتزاز)، لكنه أُدين بتهمتين تتعلقان بـ "النقل بغرض ممارسة الدعارة". حُكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات وشهرين تقريباً، مع غرامة قدرها 500 ألف دولار.