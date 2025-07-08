حريق هائل بمبنى اتصالات رئيسي بالقاهرة

اندلع حريق هائل، الاثنين، في مبنى اتصالات رئيسي بوسط القاهرة، ما تسبب في انقطاع واسع النطاق لخدمات الإنترنت والهاتف، ما أثر على ملايين المستخدمين لعدة ساعات.
وأسفر الحريق الذي اندلع بمبنى رمسيس سنترال، وهو مبنى يعود تاريخه إلى نحو 100 عام، عن إصابة 14 شخصا، بحسب وزارة الصحة والسكان المصرية.
وتم إرسال 17 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث للتعامل مع الحريق الذي استمر لعدة ساعات.
وتواصل السلطات التحقيق في الحادث، وحتى الآن لم يتم تحديد السبب الرسمي أو الكشف عنه علناً.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن مصدر أمني قوله إن الفحص الأولي أشار إلى أن الحريق ربما يكون ناجما عن ماس كهربائي.
وأضافت أنه تم منع انتشار الحريق إلى كامل المبنى والأسطح المجاورة.
قال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في بيان له إن "حريقاً اندلع، مساء الإثنين، في إحدى غرف المعدات بلوحة توزيع رمسيس التابعة لشركة الاتصالات المصرية، ما أدى إلى انقطاع مؤقت لخدمات الاتصالات".
أظهر مقطع فيديو نشره موقع "اليوم السابع" الإخباري المصري الشهير رجال الإطفاء وهم يحاولون إخماد النيران، في جهود استمرت حتى ساعات المساء. شاهدوا:
أبلغ ملايين المصريين عن انقطاعات في خدمات الاتصالات عبر شركات مثل أورانج، وإي آند إم، وفودافون، ووي. كما أفاد مستخدمو منصات الدفع الإلكتروني مثل إنستاباي، وفوري، وفودافون كاش بتأثرهم لساعات.
ولم يتمكن الناس من إجراء مكالمات هاتفية، وتم تسجيل انقطاع كبير في الإنترنت، حيث قالت مجموعة مراقبة الإنترنت Netblocks إن بيانات الشبكة أظهرت أن الاتصال الوطني بنسبة 62٪ من المستويات العادية.
زار وزير الاتصالات المصري عمرو طلعت موقع الحريق وتعهد بعودة كافة الخدمات بالكامل بحلول صباح الثلاثاء.
وزارة الصحة المصرية: مقتل 9 أشخاص في حادث سير مروع في مصر شاهد: سفينة تخرج عن مسارها وتصطدم برصيف في قناة السويس المصرية ولا أنباء عن إصابات الإسكندرية في مصر تتعرض لعاصفة برد غير موسمية