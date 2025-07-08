حريق هائل بمبنى اتصالات رئيسي بالقاهرة

قال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في بيان له إن "حريقاً اندلع، مساء الإثنين، في إحدى غرف المعدات بلوحة توزيع رمسيس التابعة لشركة الاتصالات المصرية، ما أدى إلى انقطاع مؤقت لخدمات الاتصالات".