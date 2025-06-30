حريق في ناقلة نفط هندية متجهة إلى عُمان وفرق الإنقاذ تتدخل بسرعة

اندلعت النيران، يوم السبت 29 يونيو، في ناقلة نفط متجهة إلى عُمان، مما دفع البحرية الهندية في خليج عُمان إلى الإستجابة.

وكانت السفينة MT Yi Cheng 6 ، التي تحمل علم جزيرة بولاو وعلى متنها 14 فرداً من أفراد الطاقم، في طريقها من كاندلا في الهند إلى شناص في سلطنة عمان، عندما اندلع حريق كبير في غرفة محركها، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي بالكامل.