حريق بطارية ليثيوم يجبر طائرة صينية على الهبوط الاضطراري

قامت طائرة تابعة لشركة Air China بهبوط اضطراري بعد أن اشتعلت بطارية ليثيوم في المقصورة العلوية للطائرة صباح يوم السبت، 18 أكتوبر.
وكانت الرحلة قد أقلعت من مطار هانغتشو شياوشان الدولي في تمام الساعة التاسعة وسبع وأربعين دقيقة صباحًا بالتوقيت المحلي، وكان من المقرر أن تصل إلى مطار إنتشون الدولي عند الساعة الثانية عشرة وعشرين دقيقة صباحًا.
غير أن الطائرة اضطرت إلى تنفيذ هبوط اضطراري في مدينة شنغهاي.
وفي بيانها، أكدت الشركة أن بطارية ليثيوم في أمتعة أحد الركاب المحمولة والمخزنة في المقصورة العلوية "اشتعلت تلقائيًا".
انتشرت مقاطع فيديو للحريق على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضافت شركة الطيران أن طاقم الطائرة استجاب على الفور، ولم تُسجل أي إصابات. وأكدت أن الطائرة اضطرت إلى "هبوط اضطراري" في مطار شنغهاي بودونغ الدولي.