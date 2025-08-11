حدادًا على شهداء الكلمة: حشود غفيرة في غزة تودع صحفيي الجزيرة

تظاهر حشد غفير في شوارع غزة يوم الاثنين 11 أغسطس/آب، بينما كان سكان السجن المفتوح ينعون فقدان خمسة من صحفيي الجزيرة الذين قتلوا في وقت متأخر من يوم الأحد في غارة إسرائيلية.
ووسط وطأة الدمار الصامت، ردد الغزيون الأدعية وهم يحملون الصحفيين القتلى على أكتافهم خلال موكب الجنازة.
تُظهر مقاطع فيديو نشرها صحفي الجزيرة حسن سالم غزة، المشيعين وهم ينعون أنس جمال الشريف، أحد أبرز الصحفيين في القطاع. وقد ترك أنس خلفه زوجة وطفلين.
بالروح والدم نفديك يا أنس.
وكان الشاب البالغ من العمر 28 عاما من بين الصحفيين الخمسة العاملين في قناة الجزيرة الذين قتلوا عندما أصابت غارة خيمة بالقرب من مستشفى الشفاء شرقي مدينة غزة، وفقا لمسؤولين في غزة والشبكة.
كما استشهد إلى جانب الشريف المصور محمد قريقع والمصورين إبراهيم زاهر ومحمد نوفل ومؤمن عليوة ومساعدهم محمد نوفل.
مقطع فيديو مؤثر يظهر زوجة محمد قريقع وهي تودع زوجها بالدموع، بينما يواسيها أفراد العائلة.
زعم الجيش الإسرائيلي أن الشريف كان قائد خلية تابعة لحماس، لكن نشطاء حقوق الإنسان قالوا إن إسرائيل لم تقدم أي دليل. وقال نشطاء حقوق الإنسان وزملاؤه الصحفيون ومنظمات حرية الصحافة إنه استُهدف بسبب تقاريره الميدانية المتواصلة، والتي جعلت دمار الحرب واضحًا وعميقًا في جميع أنحاء العالم.
شوهد المصلون يؤدون صلاة الجنازة على الصحفيين الخمسة، الذين لُفّوا بالعلم الفلسطيني، ووُضعت سترة صحفية برفق بالقرب من أحدهم. وفي الصفوف الأمامية، وقف زملاء الصحفيين الشهداء، مرتدين ستراتهم الصحفية، يصلّون على من كانوا في الميدان إلى جانبهم قبل ساعات.
ويظهر مقطع فيديو آخر المكان الذي قُتل فيه الزملاء، وهو خيمة استراحة للصحفيين داخل مستشفى الشفاء في غزة.
وقالت دائرة الإعلام الحكومية في غزة إن 237 صحفياً قُتلوا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقالت لجنة حماية الصحفيين إن 186 صحفياً على الأقل قُتلوا في الصراع في غزة.
وأدانت منظمات الصحافيين وقناة الجزيرة عمليات القتل.
سبق أن حذّرت منظمة معنية بحرية الصحافة وخبير من الأمم المتحدة من أن حياة أنس شريف في خطر بسبب تقاريره من غزة. وصرحت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، إيرين خان، الشهر الماضي بأن مزاعم إسرائيل ضده لا أساس لها.
وقالت الجزيرة إن الشريف ترك رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي لنشرها في حالة وفاته جاء فيها: "... لم أتردد قط في نقل الحقيقة كما هي، دون تحريف أو تزييف، آملاً أن يشهد الله على من سكت".
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الشريف هو واحد من ستة صحفيين من غزة زعم أنهم أعضاء في حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني، مستشهدا بوثائق قال إنها تحتوي على قوائم بأشخاص أكملوا دورات تدريبية ورواتب.
وقالت الشبكة في بيان لها آنذاك: "ترفض الجزيرة رفضا قاطعا تصوير قوات الاحتلال الإسرائيلي لصحفيينا على أنهم إرهابيون، وتدين استخدامها لأدلة ملفقة".
وفي بيان لها، قالت لجنة حماية الصحفيين، التي حثت المجتمع الدولي في يوليو/تموز الماضي على حماية الشريف، إن إسرائيل فشلت في تقديم أي دليل يدعم اتهاماتها ضده.
وقالت سارة القضاة، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين: "إن النمط الذي تنتهجه إسرائيل في وصف الصحفيين بأنهم مسلحون دون تقديم أدلة موثوقة يثير تساؤلات خطيرة حول نواياها واحترامها لحرية الصحافة".
ونشر الشريف، الذي أظهر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "X" وجود أكثر من 500 ألف متابع، على المنصة قبل دقائق من وفاته أن إسرائيل كانت تقصف مدينة غزة بشكل مكثف لأكثر من ساعتين.
قالت حركة حماس، التي تدير غزة، إن اغتيال الصحفي قد يُنذر ببدء هجوم إسرائيلي. وأضافت: "اغتيال الصحفيين وترهيب من تبقى منهم يُمهّد الطريق لجريمة كبرى يُخطط الاحتلال لارتكابها في مدينة غزة".
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيشن هجوما جديدا لتفكيك معاقل حركة حماس في غزة حيث تتفاقم أزمة الجوع بعد 22 شهرا من الحرب.
وقالت الجزيرة إن أنس الشريف وزملائه كانوا من بين الأصوات المتبقية في غزة التي تنقل الواقع المأساوي للعالم.
مدخلات من رويترز