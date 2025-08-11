حدادًا على شهداء الكلمة: حشود غفيرة في غزة تودع صحفيي الجزيرة

شوهد المصلون يؤدون صلاة الجنازة على الصحفيين الخمسة، الذين لُفّوا بالعلم الفلسطيني، ووُضعت سترة صحفية برفق بالقرب من أحدهم. وفي الصفوف الأمامية، وقف زملاء الصحفيين الشهداء، مرتدين ستراتهم الصحفية، يصلّون على من كانوا في الميدان إلى جانبهم قبل ساعات.