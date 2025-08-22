حجاج مكة يتحدون المطر: صور مؤثرة لمعتمرين تحت الأمطار الغزيرة

على الرغم من هطول الأمطار الغزيرة على مكة المكرمة يوم أمس الخميس 21 أغسطس، واصل العشرات من المعتمرين أداء مناسكهم المقدسة، حيث طافوا حول الكعبة برشاقة رافعين أيديهم في دعاء صادق.

وعلى الرغم من هطول الأمطار الغزيرة، ظل الجو روحانيًا للغاية، حيث انغمس المصلون في الصلاة والتقوى، مظهرين إيمانًا لا يتزعزع وصمودًا.

بملابسهم البيضاء المبللة، شوهد الحجاج راكعين في الصلاة، بثبات، بينما أضاءت ومضات البرق سماء المسجد الحرام. جسّد هذا المشهد المهيب عظمة الحرم الشريف وصمود المؤمنين، الذين واصلوا عبادتهم رغم قسوة الطقس.