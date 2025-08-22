حجاج مكة يتحدون المطر: صور مؤثرة لمعتمرين تحت الأمطار الغزيرة

على الرغم من هطول الأمطار الغزيرة على مكة المكرمة يوم أمس الخميس 21 أغسطس، واصل العشرات من المعتمرين أداء مناسكهم المقدسة، حيث طافوا حول الكعبة برشاقة رافعين أيديهم في دعاء صادق.
وعلى الرغم من هطول الأمطار الغزيرة، ظل الجو روحانيًا للغاية، حيث انغمس المصلون في الصلاة والتقوى، مظهرين إيمانًا لا يتزعزع وصمودًا.
بملابسهم البيضاء المبللة، شوهد الحجاج راكعين في الصلاة، بثبات، بينما أضاءت ومضات البرق سماء المسجد الحرام. جسّد هذا المشهد المهيب عظمة الحرم الشريف وصمود المؤمنين، الذين واصلوا عبادتهم رغم قسوة الطقس.
أصدرت الدفاع المدني السعودي تنبيهاً أحمراً بشأن هطول أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة، داعية إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالإرشادات لتجنب تجمعات المياه ومجاري الأودية والسدود.
وستظل التنبيهات الحمراء سارية المفعول يوم الجمعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهي وجهة رئيسية أخرى يزورها المعتمرون بشكل متكرر.
وقالت السلطات إن أجزاء من العاصمة السعودية الرياض وجازان وعسير ستتأثر أيضا.
بعد هطول الأمطار في الكعبة، قامت فرق التنظيف بعمليات مكثفة لإزالة المياه المتراكمة. ألقِ نظرة:
شاهد: غسل الكعبة المشرفة باستخدام 40 لترًا من ماء زمزم في شعيرة سنوية