حالة ذعر بين سكان قطر عقب الغارات الإسرائيلية في الدوحة

[ملاحظة المحرر: تابع مدونة KT المباشرة للحصول على تحديثات في الوقت الفعلي حول الضربة الإسرائيلية التي استهدفت حماس في قطر]
وصف سكان قطر مشاهد الفوضى والذعر يوم الثلاثاء مع شنّ إسرائيل غارات جوية استهدفت قادة حماس في الدوحة. وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصًا يركضون في الشوارع بينما تصاعدت أعمدة الدخان الكثيفة في الأفق.
وقالت إحدى المقيمات في الإمارات إن أفراد أسرتها في قطر "شعروا بالأرض تهتز" تحت أقدامهم.
قالت ريم، المقيمة في دبي، لصحيفة "خليج تايمز" : "شعرنا بهزة أرضية من شدة الانفجار، هذا ما أخبرتني به ابنة عمي". وأضافت أن أفراد عائلتها طمأنوها بأنهم بخير واستقرار، كونهم يسكنون في منطقة الغرافة. وقع الانفجار في اللؤلؤة، وهي منطقة بعيدة عنهم.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن قوات الأمن والدفاع المدني والجهات المعنية الأخرى استجابت على الفور للحادث واتخذت الإجراءات اللازمة لاحتواء تداعياته وضمان سلامة السكان والمناطق المحيطة.
في غضون ذلك، طلبت السفارة الأمريكية في قطر من المواطنين البقاء في منازلهم عقب الهجوم. وقالت روتشي ساكسينا، وهي مقيمة في الدوحة وأم لطفل يدرس في المدرسة الأمريكية بالدوحة، إن الوضع "مخيف للغاية في الوقت الحالي"، وإن الفوضى سادت المكان، حيث "سارع الناس لاصطحاب أطفالهم من المدرسة" أو "حاولوا العودة إلى منازلهم بأسرع وقت ممكن".
وقعت الانفجارات في قلب المدينة، ولأن الدوحة ليست كبيرة، فإن المجتمع بأكمله في حالة من التوتر. سمعتُ عدة انفجارات في الجوار، لكنني لم أتخيل قط أنها انفجارات قنابل. شعر سكان منطقة الخليج الغربي ومحيطها بهزات منازلهم. ظنوا أنه زلزال حتى تصاعد الدخان وبدأ الناس يتابعون الأخبار. طلبت منا مدرستنا البقاء في أماكننا، ولا تزال العديد من العائلات في الداخل، لجأت إلى صالة الألعاب الرياضية.
قال بات غاريدو، وهو مغترب فلبيني مقيم في قطر منذ فترة طويلة ويسكن بالقرب من رامادا سيجنال في الدوحة، إن الانفجارات سُمعت خلال فترة ما بعد الظهيرة المزدحمة، قبيل انتهاء الدراسة. وأضاف: "اتصل أولياء الأمور بالمدارس على الفور، وصدرت توجيهات فورية بإعادة الطلاب إلى منازلهم. مع ذلك، لم نسمع أي صفارات إنذار، ولم نتلقَّ أي رسائل تنبيه طارئة على الهواتف المحمولة. ينتظر الناس التوجيهات الرسمية من السلطات".
وأضاف أنه بمجرد سماع دوي الانفجارات، بدأ الناس يتدفقون إلى الشوارع لمعرفة ما يحدث. وأضاف: "تابعتُ مواقع التواصل الاجتماعي وعلمتُ أن جيش الدفاع الإسرائيلي شنّ هجومًا على مسؤولي حماس"، مشيرًا إلى أن الحادث "أعاد إلى الأذهان قصف الحرس الثوري الإيراني لقاعدة العديد الجوية مساء 23 يونيو/حزيران، والذي أدى إلى إغلاق المجال الجوي القطري فورًا".
مريم، مسؤولة العلاقات العامة في برج بالم تاور بمنطقة الخليج الغربي، روت اللحظات المرعبة قائلةً: "كنت على وشك الخروج عندما سمعتُ فجأةً صوتًا عاليًا. في البداية، ظننتُ أنه حادث سيارة في موقف السيارات أو ربما عطل في البناء في مكان قريب. لكن بعد ذلك، تبعه انفجار ثانٍ أشدّ صوتًا. عندها بدأ الجميع بالقلق".
وأضافت: "قال زملاؤنا في الطوابق العليا إنهم رأوا دخانًا يتصاعد من جهة لؤلؤة قطر. لم يكن أحدٌ منا يعلم حقيقة ما يحدث حتى قرأنا أولى التحذيرات الإخبارية. انتشر الذعر بسرعة في المبنى، وتجمد الجميع في أماكنهم. الناس خائفون جدًا من الخروج الآن. كل ما نريده هو السلامة."
وتحدث أحد المقيمين القطريين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، عن محاولته اليائسة للوصول إلى منزله وسط الفوضى.
سومي، وهي من سكان دهوكّان البعيدين عن مركز المدينة، قالت إنها وزوجها يستعدان للأيام القادمة. وأضافت: "كنا في طريقنا إلى البقالة لشراء بعض الطعام. نشعر ببعض القلق بشأن ما سيحدث في الأيام القادمة، لذا نريد فقط أن نكون مستعدين".
شاهد فيديو الانفجارات هنا: