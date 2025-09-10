حالة ذعر بين سكان قطر عقب الغارات الإسرائيلية في الدوحة

قال بات غاريدو، وهو مغترب فلبيني مقيم في قطر منذ فترة طويلة ويسكن بالقرب من رامادا سيجنال في الدوحة، إن الانفجارات سُمعت خلال فترة ما بعد الظهيرة المزدحمة، قبيل انتهاء الدراسة. وأضاف: "اتصل أولياء الأمور بالمدارس على الفور، وصدرت توجيهات فورية بإعادة الطلاب إلى منازلهم. مع ذلك، لم نسمع أي صفارات إنذار، ولم نتلقَّ أي رسائل تنبيه طارئة على الهواتف المحمولة. ينتظر الناس التوجيهات الرسمية من السلطات".