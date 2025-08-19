حالة تأهب قصوى في مومباي وسط أمطار غزيرة ومطالبة الشركات الخاصة بالعمل عن بعد

أدى غمرٌ شديدٌ بالمياه في عدة مناطق من مومباي وضواحيها إلى شللٍ تامٍّ للحياة. وشهدت مناطق مثل تشيمبور، ووادالا، وماراثا ماندير، وبيكولا، ومجمع باولا، وتقاطع هندماتا، وماتونجا، تراكمًا للمياه يصل إلى قدم ونصف إلى قدمين، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا هندو".