حالة تأهب قصوى في مومباي وسط أمطار غزيرة ومطالبة الشركات الخاصة بالعمل عن بعد

تسببت الأمطار الغزيرة في شلل تام في مدينة مومباي، عاصمة الأعمال الهندية. وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية تحذيرًا أحمر للمدينة، بينما طُلب من موظفي القطاع الخاص العمل من منازلهم، وفقًا لما أوردته عدة وسائل إعلام هندية.
وكانت حكومة ماهاراشترا قد أعلنت بالفعل أن المكاتب الحكومية والمدارس ستظل مغلقة يوم الثلاثاء.
أعلنت مؤسسة بريهانمومباي البلدية يوم الثلاثاء عطلة لجميع المكاتب الحكومية وشبه الحكومية في مومباي، بينما نصحت المكاتب الخاصة بالسماح للموظفين بالعمل من المنزل، باستثناء العاملين في الخدمات الأساسية والطوارئ، حسبما ذكرت وكالة أنباء ANI.
وجاء القرار بعد أن أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية تحذيرا باللون الأحمر من هطول أمطار غزيرة للغاية في مومباي وضواحيها.
وناشدت الهيئة المدنية أيضًا سكان منطقة مومباي الحضرية (MMR) بتجنب السفر غير الضروري.
أصدر رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا ديفيندرا فادنافيس يوم الاثنين تحذيرًا بشأن الظروف الجوية القاسية في الولاية، وخاصة في مومباي، بسبب هطول الأمطار الغزيرة.
أصدرت شركة طيران إنديجو تحذيرًا للمسافرين المغادرين من مومباي يوم الثلاثاء. تشهد العديد من الطرق المؤدية إلى المطار غمرًا للمياه، مما أدى إلى تباطؤ حركة المرور وصعوبات تشغيلية.
ومن المتوقع حدوث تأخيرات في المغادرة والوصول، ونصحت الشركة الركاب بالتحقق من حالة رحلاتهم عبر تطبيق إنديجو أو موقعها الإلكتروني.
أدى غمرٌ شديدٌ بالمياه في عدة مناطق من مومباي وضواحيها إلى شللٍ تامٍّ للحياة. وشهدت مناطق مثل تشيمبور، ووادالا، وماراثا ماندير، وبيكولا، ومجمع باولا، وتقاطع هندماتا، وماتونجا، تراكمًا للمياه يصل إلى قدم ونصف إلى قدمين، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا هندو".
أُغلق مترو أنديري بسبب غمره بالمياه، وحُوِّلت حركة المرور إلى طرق بديلة، وفقًا لوكالة برس تراست الهندية. وأدى تراكم المياه في مترو مالاد إلى تحويل حركة المرور إلى طرق بديلة.
وبحسب إدارة الأرصاد الجوية الهندية، تلقت عدة أجزاء من مومباي أكثر من 200 ملم من الأمطار في آخر 24 ساعة، حيث سجلت منطقة فيخرولي في الضواحي الشرقية أعلى كمية من الأمطار بلغت 255.5 ملم.
تأثرت أيضًا خدمات القطارات المحلية، شريان الحياة في مومباي. كما تم تحويل مسار حافلات شركة بريهان مومباي للكهرباء والنقل (BEST) في بعض المواقع بسبب غمر الطرق بالمياه، وفقًا للتقارير.