حافلة تقل حجاجاً هنوداً تصطدم بشاحنة وقود وتودي بحياة 45 شخصا

أصدرت سلطات المرور السعودية في المدينة المنورة بياناً قالت فيه إنها تتعامل مع تصادم بين حافلة وشاحنة وقود في المنطقة، يوم الاثنين.
وقع حادث مروع لحافلة في المملكة العربية السعودية، ويُخشى وفاة العشرات من حجاج العمرة، حيث اصطدمت المركبة، التي كانت تقل غالباً ركاباً من الهند، بناقلة ديزل.
من بين 46 راكباً كانوا على متن الحافلة، نجا شخص واحد فقط. قُتل 45 شخصاً؛ من بينهم 28 ضحية من الإناث، و17 من الذكور. ووفقاً لشرطة حيدر أباد، كان من المقرر أصلاً أن تبدأ رحلة العمرة من 9 إلى 23 نوفمبر. وأفاد موقع "إن دي تي في" الإخباري الهندي أن 18 فرداً من عائلة واحدة، من بينهم تسعة أطفال، قُتلوا جميعاً في وقت واحد في الحادث.
الناجي الوحيد يتلقى العلاج في المستشفى السعودي الألماني، حسبما قال مفوض شرطة حيدر أباد. أفادت التقارير أن محمد عبد شعيب، البالغ من العمر 24 عاماً، كان جالساً بجوار السائق عندما وقع الحادث.
صرحت هيئة المرور السعودية بأن الإجراءات التنظيمية يتم استكمالها حالياً بخصوص الحادث. لم يصدر على الفور بيان رسمي سعودي بشأن عدد الضحايا.