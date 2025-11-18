حافلة تقل حجاجاً هنوداً تصطدم بشاحنة وقود وتودي بحياة 45 شخصا

من بين 46 راكباً كانوا على متن الحافلة، نجا شخص واحد فقط. قُتل 45 شخصاً؛ من بينهم 28 ضحية من الإناث، و17 من الذكور. ووفقاً لشرطة حيدر أباد، كان من المقرر أصلاً أن تبدأ رحلة العمرة من 9 إلى 23 نوفمبر. وأفاد موقع "إن دي تي في" الإخباري الهندي أن 18 فرداً من عائلة واحدة، من بينهم تسعة أطفال، قُتلوا جميعاً في وقت واحد في الحادث.