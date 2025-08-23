حارس سكة حديد مصري ينقذ شاباً من دهس قطار

وفي يونيو/حزيران الماضي، ضجت منصات التواصل الاجتماعي في مصر بحادث مماثل، عندما فقد سائق شاحنة حياته بعد أن قاد شاحنته المشتعلة بعيدًا عن محطة وقود في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية في مصر، مما أدى إلى إنقاذ العشرات من الأرواح في المنطقة السكنية.