حارس سكة حديد مصري ينقذ شاباً من دهس قطار

اعتاد حارس معبر سكة حديد مصري إطلاق صافرته لتحذير المشاة من القطارات القادمة والحفاظ على سلامتهم. لكن في إحدى المرات، لم تكن الصافرة وحدها كافية، فشعر برغبة ملحة في التحرك بنفسه.
كان طارق محمد، حارس معبر السادات في مدينة بني سويف على الضفة الغربية لنهر النيل، يقف على قضبان السكة الحديد كعادته، يرشد الناس في الشارع ويطلق صافرته عند الحاجة.
في أحد الأيام، تجاهل شاب صافرة الإنذار، وواصل طريقه نحو السكة الحديدية. أدرك طارق الخطر المحدق، فسارع إلى الأمام لدفعه إلى بر الأمان.
أنقذ هذا التصرف السريع حياة الرجل قبل لحظات من مرور قطار مسرع، ونجا منه بفارق ثوانٍ. نجا طارق والرجل، ولم تُسجل أي إصابات.
ألق نظرة على الحادثة التي التقطتها كاميرات المراقبة هنا:
في مقابلة مع صحيفة اليوم السابع المحلية، علق طارق على الحادث قائلاً: "أعتبر ما فعلته واجبًا، وليس عملاً بطوليًا. الأهم بالنسبة لي هو أن ينتبه الناس ولا يستهينوا أبدًا بمعبر السكة الحديد - إنه ليس لعبة أو مغامرة؛ إنه موت محقق".
وأضاف: "في تلك اللحظة، شعرت أن ثانية واحدة قد تُحدث فرقًا بين الحياة والموت. لم أُعِد حساباتي ولم أُفكّر في نفسي".
وفي يونيو/حزيران الماضي، ضجت منصات التواصل الاجتماعي في مصر بحادث مماثل، عندما فقد سائق شاحنة حياته بعد أن قاد شاحنته المشتعلة بعيدًا عن محطة وقود في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية في مصر، مما أدى إلى إنقاذ العشرات من الأرواح في المنطقة السكنية.
وحظي هذا الفعل بإشادة واسعة من الأوساط الرسمية والشعبية في مصر، حيث نعى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي السائق البطل، وأصدر توجيهات بمنح أسرته مكافأة مالية سخية تقديراً وعرفاناً لشجاعته.