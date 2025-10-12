حادث مأساوي في مصر يودي بحياة ثلاثة دبلوماسيين قطريين

وعقب الحادث الأليم، تدفّقت برقيات التعازي من قادة دول الخليج، حيث أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن خالص مواساتهم لدولة قطر. كما أصدر مجلس التعاون الخليجي بيانًا قدّم فيه تعازيه إلى الدوحة.