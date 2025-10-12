حادث مأساوي في مصر يودي بحياة ثلاثة دبلوماسيين قطريين

قدّم رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني تعازيه في وفاة ثلاثة دبلوماسيين قطريين في حادث سير وقع بالقرب من مدينة شرم الشيخ المصرية.
وكتب على منصة "إكس": "خالص التعازي والمواساة لأسر أعضاء الديوان الأميري الذين توفّوا أثناء أداء مهامهم الرسمية في شرم الشيخ. نسأل الله العلي القدير أن يتغمّدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جنّاته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل."
وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلنت السفارة القطرية في القاهرة وفاة ثلاثة من موظفي الديوان الأميري في حادث سير بالقرب من منتجع شرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر المصري.
وأضافت السفارة أن شخصين آخرين أُصيبا في الحادث، ويتلقيان العلاج اللازم في مستشفى شرم الشيخ الدولي.
وعقب الحادث الأليم، تدفّقت برقيات التعازي من قادة دول الخليج، حيث أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن خالص مواساتهم لدولة قطر. كما أصدر مجلس التعاون الخليجي بيانًا قدّم فيه تعازيه إلى الدوحة.
وجاء الحادث بعد أيام قليلة من مشاركة مسؤولين من قطر وتركيا ومصر في محادثات غير مباشرة بمدينة شرم الشيخ مطلع هذا الأسبوع، أدّت إلى التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس بشأن المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
ومن المقرر أن تستضيف مدينة شرم الشيخ، يوم الاثنين، قمة عالمية تهدف إلى استكمال تفاصيل هذا الاتفاق.