حادث طفيف لطائرة تقل الرئيسة الهندية أثناء الهبوط في كيرالا

تعرضت زيارة الرئيسة الهندية دروبادي مورمو إلى ساباريمالا لموقف طارئ بسيط، حيث علقت عجلات الطائرة الهليكوبتر التي كانت تقلها إلى كيرالا في تجويف على المهبط الجديد المصبوب بالخرسانة في ملعب راجيف غاندي الداخلي في منطقة برامادام صباح الأربعاء، وفقاً لوكالة الأنباء PTI.
وأظهرت مشاهد بثتها القنوات التلفزيونية عدداً من عناصر الشرطة ورجال الإطفاء وهم يدفعون عجلات الطائرة من الحفر الصغيرة التي تكونت عندما هبطت على الخرسانة.
وقال ضابط كبير في شرطة المقاطعة إن اختيار الملعب كموقع لهبوط الطائرة تم في اللحظة الأخيرة، ولذلك تم إنشاء المهبط هناك في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.
وغادرت الرئيسة مورمو إلى بامبا براً. ووصل موكبها الخاص في حوالي الساعة 11 صباحاً بتوقيت الهند، وبعد ذلك أدت الصلاة في معبد اللورد أيابا في ساباريمالا.
غسلت قدميها في نهر بامبا ثم أدت الصلاة في المعابد القريبة، بما في ذلك معبد اللورد جاناباثي.
بعد ذلك، قام الكاهن الأكبر لمعبد جاناباثي، فيشنو نامبوثيري، بتعبئة الحزمة المقدسة أو ما يُعرف باسم "إيروموديكيتّو" الخاصة بمورمو، التي كانت ترتدي ساريًا أسود، وذلك في "كيتونيرا ماندابام".