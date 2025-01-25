"جيه دي فانس" يرجح كفة"بيت هيجسيث"وزيراً جديداً للدفاع في الولايات المتحدة

تم تأكيد تعيين هيجسيث بعد تصويت 50-50 في مجلس الشيوخ، عندما جاء نائب الرئيس "جيه دي فانس" إلى المجلس لكسر التعادل، بعد أن انضم ثلاثة جمهوريين إلى كل ديمقراطي ومستقل في التصويت بـ"لا".