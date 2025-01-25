"جيه دي فانس" يرجح كفة"بيت هيجسيث"وزيراً جديداً للدفاع في الولايات المتحدة
حصل "بيت هيجسيث" على ما يكفي من الأصوات يوم الجمعة ليصبح وزير الدفاع الأمريكي المقبل، وهو انتصار كبير للرئيس دونالد ترامب بعد معارضة شرسة من الديمقراطيين وحتى بعض الجمهوريين لمرشحه المثير للجدل.
تم تأكيد تعيين هيجسيث بعد تصويت 50-50 في مجلس الشيوخ، عندما جاء نائب الرئيس "جيه دي فانس" إلى المجلس لكسر التعادل، بعد أن انضم ثلاثة جمهوريين إلى كل ديمقراطي ومستقل في التصويت بـ"لا".
وواجه هيجسيث اتهامات بإساءة استخدام الكحول وسوء السلوك الجنسي ومخاوف أخرى بشأن مؤهلاته لقيادة البنتاغون.
وصوت ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين - "سوزان كولينز"، و"ميتش ماكونيل"، و"ليزا موركوفسكي" - ضد هيجسيث، مما أدى إلى التعادل بنسبة 50-50، الأمر الذي تطلب من نائب الرئيس الحالي الإدلاء بالصوت الحاسم للمرشح لمنصب وزير للمرة الثانية فقط على الإطلاق.
(بمساهمة من رويترز ووكالة فرانس برس)