جيل "زد" في نيبال يحوّل الاحتجاجات إلى مشاهد إبداعية تنتشر عالمياً

الصوت مأخوذ من فيديو آخر لرئيس طلاب مدرسة محلية، أبيسكار راوت، وهو يلقي كلمة في حفل سنوي. وفي المقطع يقول: «إذا لم ترفعوا أصواتكم، فمن سيفعل؟ إذا لم تبنوا هذا الوطن، فمن سيفعل؟ نحن النار التي ستحرق الظلام. نحن العاصفة التي ستجتاح الظلم وتجلب الازدهار».