"جيرالد فورد"تدخل المواجهة المحتملة مع إيران وتعـزز الـقبـضة الأمريكية

ذكرت وكالة فرانس برس أن حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد آر فورد دخلت البحر الأبيض المتوسط يوم الجمعة، مما يعزز القدرات العسكرية الأمريكية في منطقة تشهد حشدًا كبيرًا للقوات قبل ضربات محتملة ضد إيران.
تم تصوير فورد — أكبر حاملة طائرات في العالم — وهي تعبر مضيق جبل طارق باتجاه البحر الأبيض المتوسط، وفقًا لوكالة فرانس برس.
وترافقها ثلاث مدمرات، وبمجرد أن تتمركز بالكامل، سيرتفع العدد الإجمالي للسفن الحربية الأمريكية في الشرق الأوسط إلى 17، حسبما ذكرت وكالة الأنباء.
في 13 فبراير، أعلن البنتاغون أنه سيرسل حاملة طائرات من منطقة البحر الكاريبي إلى الشرق الأوسط، حسبما صرح مسؤولان أمريكيان لرويترز، وهي خطوة من شأنها أن تضع حاملتي طائرات في المنطقة مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.
وكان الرئيس دونالد ترامب قد صرح في وقت سابق من الأسبوع نفسه بأنه يفكر في إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران.
كانت جيرالد آر فورد، أحدث وأكبر حاملة طائرات أمريكية، تعمل في منطقة البحر الكاريبي مع سفنها المرافقة وشاركت في عمليات في فنزويلا في وقت سابق من هذا العام، وفقًا لرويترز.
لقد كانت في البحر بشكل أساسي منذ يونيو 2025 وكان من المقرر أصلاً أن تعمل في أوروبا قبل أن يتم تحويل مسارها فجأة إلى منطقة البحر الكاريبي في نوفمبر، وفقًا لرويترز.
على الرغم من أن عمليات نشر حاملات الطائرات تستمر عادةً تسعة أشهر، إلا أن التمديدات شائعة خلال فترات النشاط العسكري الأمريكي المتزايد.
وفقًا لرويترز، يمكن لحاملة الطائرات فورد، التي تحتوي على مفاعل نووي على متنها، أن تحمل أكثر من 75 طائرة عسكرية، بما في ذلك طائرات F/A‑18 سوبر هورنتس وE‑2 هوك آيز، التي تعمل كطائرات إنذار مبكر.
تتميز الحاملة أيضًا بأنظمة رادار متطورة تساعد في التحكم في الحركة الجوية والملاحة.
السفن الداعمة مثل الطراد من طراز تيكونديروجا يو إس إس نورماندي ومدمرات من طراز أرلي بيرك، بما في ذلك يو إس إس توماس هودنر، ويو إس إس راماج، ويو إس إس كارني، ويو إس إس روزفلت، مجهزة للحرب من سطح إلى جو، ومن سطح إلى سطح، ومضادة للغواصات، وفقًا للتفاصيل التي قدمتها رويترز عن الحاملة.
ستنضم حاملة الطائرات جيرالد آر فورد إلى حاملة أبراهام لينكولن، والعديد من المدمرات المزودة بصواريخ موجهة، والطائرات المقاتلة وطائرات المراقبة التي تم نقلها إلى الشرق الأوسط في الأسابيع الأخيرة.
وصلت أول حاملة طائرات، يو إس إس أبراهام لينكولن، والعديد من المدمرات المزودة بصواريخ موجهة إلى الشرق الأوسط في يناير، حسبما أفادت وسائل الإعلام.
وفقًا لوكالة فرانس برس، تم إرسال الحاملة وسفنها المرافقة إلى المنطقة مع تصعيد إيران حملتها على الاحتجاجات الجماهيرية في وقت سابق من يناير.
بينما تراجع الرئيس دونالد ترامب منذ ذلك الحين عن العمل العسكري المباشر ضد طهران، فقد أكد أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة.
مجموعة الضربات “منتشرة حاليًا في الشرق الأوسط لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين،” حسبما شاركت القيادة المركزية الأمريكية، التي تشرف على القوات الأمريكية في المنطقة، في منشور على X.