"جيرالد فورد"تدخل المواجهة المحتملة مع إيران وتعـزز الـقبـضة الأمريكية

ذكرت وكالة فرانس برس أن حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد آر فورد دخلت البحر الأبيض المتوسط يوم الجمعة، مما يعزز القدرات العسكرية الأمريكية في منطقة تشهد حشدًا كبيرًا للقوات قبل ضربات محتملة ضد إيران.

تم تصوير فورد — أكبر حاملة طائرات في العالم — وهي تعبر مضيق جبل طارق باتجاه البحر الأبيض المتوسط، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وترافقها ثلاث مدمرات، وبمجرد أن تتمركز بالكامل، سيرتفع العدد الإجمالي للسفن الحربية الأمريكية في الشرق الأوسط إلى 17، حسبما ذكرت وكالة الأنباء.

في 13 فبراير، أعلن البنتاغون أنه سيرسل حاملة طائرات من منطقة البحر الكاريبي إلى الشرق الأوسط، حسبما صرح مسؤولان أمريكيان لرويترز، وهي خطوة من شأنها أن تضع حاملتي طائرات في المنطقة مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد صرح في وقت سابق من الأسبوع نفسه بأنه يفكر في إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران.