"جوباي" تتهم "آرتشر" بسرقة أسرار صناعة سيارات الأجرة الطائرة

يدور نزاع قانوني بين شركتين رئيسيتين تتنافسان على دخول سوق سيارات الأجرة الطائرة أو الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL) في العام المقبل، حيث تواجه كل منهما ادعاءات بالتجسس الصناعي وسرقة الأسرار التجارية.

وقد قُدمت الدعوى القضائية في محكمة ولاية سانتا كروز بكاليفورنيا، بعيدًا عن الإمارات، لكن لكل من الشركتين، اللتين مقرّهما كاليفورنيا، مصالح كبيرة في الإمارات، حيث تستعدان لإطلاق خدمات سيارات الأجرة الجوية في دبي وأبوظبي العام المقبل.

رفعت شركة جوباي الدعوى يوم الأربعاء (19 نوفمبر) متهمةً منافستها آرتشر باستخدام معلومات مسروقة من موظف سابق في جوباي للحصول على صفقة شراكة مع مطوّر عقاري في الولايات المتحدة.

اتهمت جوباي آرتشر بالتجسس الصناعي "المخطط والمُدبر بدقة". وردّت آرتشر بشكل قاطع على الاتهام، وأرسل مديرها القانوني والاستراتيجي، والذي كان متواجدًا في معرض دبي للطيران 2025، تصريحًا إلى صحيفة "الخليج تايمز" يوم الجمعة (21 نوفمبر).

قالت جوباي إن موظفها السابق جورج كيفورك، الذي كان مسؤولاً عن السياسات المحلية في الشركة، رفض إعادة الملفات المسروقة عندما طلبت الشركة ذلك.

وفقًا لتقرير سي إن بي سي، من المقرر عقد جلسة استماع في 20 مارس 2026. فيما يلي ما نعرفه حتى الآن عن القضية:

ما هي الاتهامات؟

اتهمت جوباي آرتشر بتوظيف جورج كيفورك، الموظف السابق في جوباي، الذي أخذ معلومات سرية تخص استراتيجيات العمل، وشروط الشراكة، ومواصفات الطائرات.

وادعت جوباي أن آرتشر استغلت أسرارها التجارية، التي حصل عليها كيفورك، في محاولة في أغسطس لتقويض عقد جوباي مع مطوّر عقاري. وأبلغ المطوّر جوباي أن آرتشر كانت على علم بتفاصيل سرية من الاتفاق، وأن كيفورك من المرجح أن يكون قد شارك هذه المعلومات مع صاحب العمل الجديد، وفقًا للشكوى.

ذكرت الدعوى أن جوباي اكتشفت من خلال تحقيق جنائي رقمي أن كيفورك أرسل العشرات من ملفات الشركة إلى حساب بريده الإلكتروني الشخصي، وغير صلاحيات الحماية لمئات الملفات الأخرى ليتمكن من الوصول إليها بعد مغادرته.

طبيعة القضية

تتعلق القضية بالتجسس الصناعي أو "سرقة المعلومات المملوكة، الأسرار التجارية، أو الملكية الفكرية من شركة وإعطائها أو بيعها لشركة أخرى."

يحدث التجسس الصناعي عند أخذ معلومات حساسة مثل الأسرار التجارية من شركة ما ومنحها لشركة أخرى. وفقًا لموقع Investopedia، "غالبًا ما يكون الأشخاص الذين يسرقون أسرار الشركات مدفوعين للقيام بذلك، لكن أحيانًا يمكن أن يقوم موظفون سابقون غاضبون بمشاركة تلك الأسرار مع المنافسين كرد فعل على ظلم يشعرون به."

سنّ الكونغرس الأمريكي قانون التجسس الاقتصادي عام 1996 لحماية الملكية الفكرية والأسرار التجارية. وسرقة هذه الأسرار تُعتبر جريمة فيدرالية.

كيف ردّت آرتشر؟

في بيان أرسل إلى صحيفة "الخليج تايمز"، قال إريك لينتل، المدير القانوني والاستراتيجي لآرتشر، والذي كان يحضر معرض دبي للطيران: "تزعم جوباي أننا استخدمنا أسرارها التجارية للفوز بصفقة مع مطوّر عقاري، لكن الحقيقة أن آرتشر لا علاقة لها بأي صفقة مع هذا المطوّر، وأن السيد كيفورك لم ينقل أي معلومات سرية من جوباي إلى آرتشر."

نفى لينتل هذه الاتهامات جملةً وتفصيلاً واصفًا إياها بأنها "دعوى قضائية بسوء نية". لكنه رفض التعليق على سؤال صحيفة "الخليج تايمز" بشأن إذا ما كانت الشركة ستقدم دعوى مضادة.

وأضاف لينتل: "تحاول جوباي الآن بشكل غير قانوني تحقيق ما لا يمكنها الحصول عليه عبر المنافسة العادلة من خلال التقاضي بسوء نية. تركز آرتشر على بناء مستقبل الطيران المتقدم في أمريكا."

ما كان رد فعل جوباي؟

ذكرت وكالة رويترز أن جوباي رفضت التعليق بخلاف نص الشكوى المقدمة.

وطالبت جوباي بتعويض مالي غير محدد وقرار قضائي يمنع آرتشر من استغلال أسرارها التجارية.

ومن المقرر عقد جلسة الاستماع في 20 مارس 2026.

