جواز السفر الهندي: 59 دولة بدون تأشيرة

واصلت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، اللتان كانتا في السابق في المركز الأول عالميًا، تراجعهما. تراجعت المملكة المتحدة إلى المركز السادس مع إمكانية الوصول إلى 186 وجهة، بينما تراجعت الولايات المتحدة إلى المركز العاشر مع إمكانية الوصول إلى 182 وجهة. ووفقًا للمؤشر، هذه هي المرة الأولى التي تخاطر فيها الولايات المتحدة بالخروج من المراكز العشرة الأولى تمامًا.