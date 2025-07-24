جواز السفر الهندي: 59 دولة بدون تأشيرة

حقق جواز السفر الهندي قفزة نوعية في مؤشر هينلي لجوازات السفر 2025، حيث صعد ثمانية مراكز ليصل إلى المرتبة 77، متقدمًا من المرتبة 85 العام الماضي. ويمثل هذا أكبر قفزة في ستة أشهر تسجلها أي دولة في العالم.
في حين أن عدد الوجهات المعفاة من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الهندية لم يشهد سوى زيادة طفيفة من 57 إلى 59، إلا أن الاتجاه العام واضح: فالتنقل العالمي يشهد تحولاً. فالقوى الناشئة، مثل الإمارات العربية المتحدة والهند والمملكة العربية السعودية والصين، تلحق بقادة تقليديين مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
من بين أكبر الرابحين خلال العقد الماضي، دولة الإمارات العربية المتحدة، التي قفزت بقوة إلى قائمة أفضل عشر دول، مضيفةً المزيد من الوجهات المعفاة من التأشيرة إلى قائمة الدول الأخرى. وتحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الثامن في قائمة أقوى جوازات السفر في العالم، وفقًا لمؤشر هينلي لجوازات السفر الصادر يوم الثلاثاء.
تقدمت الصين 34 مركزًا لتصل إلى المركز الستين، بفضل زيادة الإعفاءات من التأشيرات الدبلوماسية. في عام 2025 وحده، أضافت الصين إمكانية الدخول بدون تأشيرة لدول الخليج مثل البحرين وعُمان والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى دول أمريكا الجنوبية مثل البرازيل والأرجنتين وأوروغواي.
حافظت سنغافورة على صدارة المؤشر، مع إمكانية الوصول بدون تأشيرة إلى 193 وجهة من أصل 227 وجهة. تلتها اليابان وكوريا الجنوبية بفارق ضئيل، حيث تتيحان الوصول إلى 190 وجهة. وتقاسمت سبع دول من الاتحاد الأوروبي، منها فرنسا وألمانيا وإيطاليا، المركز الثالث، بينما انضمت نيوزيلندا إلى اليونان وسويسرا في المركز الخامس.
واصلت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، اللتان كانتا في السابق في المركز الأول عالميًا، تراجعهما. تراجعت المملكة المتحدة إلى المركز السادس مع إمكانية الوصول إلى 186 وجهة، بينما تراجعت الولايات المتحدة إلى المركز العاشر مع إمكانية الوصول إلى 182 وجهة. ووفقًا للمؤشر، هذه هي المرة الأولى التي تخاطر فيها الولايات المتحدة بالخروج من المراكز العشرة الأولى تمامًا.
يمكن للمواطنين الهنود الآن السفر إلى 59 وجهة دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة. الدول التالية تمنح حاملي جوازات السفر الهندية إمكانية الدخول بدون تأشيرة:
أفريقيا (19 دولة): أنغولا، بوروندي، جزر الرأس الأخضر، جزر القمر، جيبوتي، إثيوبيا، غينيا بيساو، مدغشقر، موريشيوس، موزمبيق، ناميبيا، رواندا، السنغال، سيشيل، سيراليون، والصومال.
آسيا (18 دولة): إندونيسيا، كازاخستان، ماكاو، ماليزيا*، جزر المالديف، منغوليا، الفلبين، قطر، سريلانكا، تايلاند*، وتيمور الشرقية.
أمريكا الشمالية (10 أقاليم): بربادوس، جزر فيرجن البريطانية، دومينيكا، غرينادا، هايتي، جامايكا، مونتسيرات، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين.
أوقيانوسيا (10 دول): جزر كوك، فيجي، كيريباتي، جزر مارشال، ميكرونيزيا، نيوي، جزر بالاو، ساموا، توفالو، وفانواتو.
الوصول عن طريق التأشيرة عند الوصول / التأشيرة الإلكترونية
توفر هذه الوجهات تسهيلات الحصول على التأشيرة عند الوصول أو التأشيرة الإلكترونية (e-Visa):
ماكاو
ميانمار
نيبال
بوتان
كمبوديا
لاوس
تنزانيا
زيمبابوي
الأردن
كينيا
بوليفيا
إيران
ملاوي
للعيش في الإمارات العربية المتحدة مزايا عديدة، منها سهولة الدخول إلى عدة دول. ووفقًا لشركة هينلي وشركاه، يتمتع المقيمون الهنود في الإمارات العربية المتحدة بدخول 58 دولة بدون تأشيرة، شريطة حصولهم على تصريح إقامة ساري المفعول في الإمارات العربية المتحدة.
ومن بين هذه الدول جزر فيرجن البريطانية، وفيجي، وإندونيسيا، والأردن، وكازاخستان، وكينيا، وماليزيا، وجزر المالديف، وجزر مارشال، وموريشيوس، وقطر، والسنغال، وسيشل، وسريلانكا، وسانت كيتس ونيفيس، وتايلاند، وترينيداد وتوباغو، وغيرها.
لماذا تحسن تصنيف جواز السفر الهندي؟
وشهد جواز السفر الهندي ارتفاعًا في مؤشر هينلي لجوازات السفر لعام 2025، وذلك بفضل مزيج من الانتصارات الدبلوماسية، واتجاهات التنقل العالمية المتغيرة، واتفاقيات التأشيرات الإقليمية الجديدة.
في عام ٢٠٢٥، أضافت الهند الفلبين وسريلانكا إلى قائمة وجهات السفر المعفاة من التأشيرة أو التي تتطلب تأشيرة عند الوصول، ليصل إجمالي عدد الدول إلى ٥٩. يعكس هذا الارتفاع تحولاً عالمياً أوسع نطاقاً، حيث تعمل الاقتصادات الناشئة مثل الهند والإمارات العربية المتحدة والصين والمملكة العربية السعودية على توسيع اتفاقيات السفر واكتساب نفوذ، بينما تشهد القوى التقليدية تراجعاً في فرص الوصول. وقد أدى تعزيز العلاقات الثنائية في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، وخاصة مع دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ودول مجلس التعاون الخليجي والدول الأفريقية، إلى تخفيف قواعد التأشيرات وتوقيع اتفاقيات جديدة للإعفاء من التأشيرة، مما يُسهّل السفر لحاملي جوازات السفر الهندية.
*ماليزيا (بدون تأشيرة حتى ديسمبر 2026)، تايلاند (يتطلب تاريخ وصول إلكتروني)
*تأكد من قواعد الدخول الخاصة بكل دولة مسبقًا؛ فقد تؤثر مدة الدخول ومتطلبات الحصول على تصريح السفر الإلكتروني والمستندات الصحية وتجديد الاتفاقيات الثنائية على الأهلية.