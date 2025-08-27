الجمعة..العالم يودع القاضي الطيب فرانك كابريو مباشرة

شغل كابريو منصب قاضٍ في محكمة بروفيدنس البلدية منذ عام ١٩٨٥. واشتهر ببرنامجه التلفزيوني "عالق في بروفيدنس"، الذي رُشِّح لجائزة إيمي النهارية عام ٢٠٢١. اشتهر كابريو بتعاطفه وتواضعه ولطفه في قاعة المحكمة، وكان متعاطفًا بشكل ملحوظ مع مخالفي المرور. كما اشتهر بتفاعلاته المؤثرة مع الأطفال.