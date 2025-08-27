الجمعة..العالم يودع القاضي الطيب فرانك كابريو مباشرة

بعد مرور ما يقارب الأسبوع على رحيل "القاضي الأكثر لطفًا في العالم"، أعلنت عائلة فرانك كابريو عن قداس جنازة سيتمكن البشر في جميع أنحاء العالم الذين تأثروا بلطفه من حضوره.
وبعد تلقي آلاف الطلبات من محبي القاضي الراحل، أعلن ابن كابريو أن العائلة ستبث جنازة والده مباشرة على قنواتها الرسمية على فيسبوك ويوتيوب.
واشتهر فرانك كابريو ببرنامجه الواقعي في قاعة المحكمة "عالق في بروفيدنس"، وتوفي عن عمر يناهز 88 عامًا في 21 أغسطس. وقد اكتسب شهرة عالمية بفضل طبيعته المتفهمة وفرصه الثانية تجاه المتورطين في الجرائم القانونية في قاعة المحكمة.
توفي القاضي بعد صراع طويل مع سرطان البنكرياس، والذي تم تشخيصه لأول مرة في عام 2023. ومن المقرر أن تقام جنازته يوم الجمعة 29 أغسطس، من الساعة 10 صباحًا.
وقال ابن كابريو في منشورعلى مواقع التواصل الاجتماعي : نود أن نشكركم على محبتكم ودعمكم الكبير لنا خلال هذه الفترة العصيبة. سيُقام قداس جنازة والدي يوم الجمعة 29 أغسطس/آب، هنا في كاتدرائية القديسين بطرس وبولس في بروفيدانس، الساعة العاشرة صباحًا.
ووجهت العائلة دعوة مفتوحة لسكان المنطقة الراغبين بحضور الجنازة قائلة:
لمن يسكن في المنطقة ويرغب بالانضمام إلينا، نرحب بكم. لقد تلقينا آلاف الطلبات من أشخاص حول العالم يرغبون بالانضمام إلينا للصلاة معنا في قداس جنازة والدي. لذا، سنبث القداس مباشرةً على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. لمن يرغب بالانضمام والصلاة معنا، فليفعل. شكرًا لكم مجددًا.
شغل كابريو منصب قاضٍ في محكمة بروفيدنس البلدية منذ عام ١٩٨٥. واشتهر ببرنامجه التلفزيوني "عالق في بروفيدنس"، الذي رُشِّح لجائزة إيمي النهارية عام ٢٠٢١. اشتهر كابريو بتعاطفه وتواضعه ولطفه في قاعة المحكمة، وكان متعاطفًا بشكل ملحوظ مع مخالفي المرور. كما اشتهر بتفاعلاته المؤثرة مع الأطفال.