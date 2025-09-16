جنازة "تشارلي كيرك": إقامة النصب التذكاري في 21 سبتمبر

تم الإعلان عن تفاصيل جنازة تشارلي كيرك، الناشط اليميني الأمريكي الذي قُتل بالرصاص في الولايات المتحدة في 10 سبتمبر.
وستقام مراسم التأبين في الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم 21 سبتمبر، مع فتح الأبواب في الساعة 8 صباحًا، وفقًا لمنظمة Turning Point USA، وهي منظمة أسسها كيرك في عام 2012.
العنوان: ملعب ستيت فارم، 1 كاردينالز درايف، غلينديل، أريزونا 85305. يُقام الحدث على أساس أسبقية الحضور، ويمكن للمهتمين التقديم عبر موقع "النضال من أجل تشارلي". وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحضوره جنازة كيرك.
قُتل تشارلي كيرك في تجمع جماهيري بجامعة يوتا فالي، وانتشرت مقاطع فيديو تظهر الدم يندفع من رقبته والذعر يملأ الحضور، وسرعان ما حصدت ملايين المشاهدات في غضون ساعات قليلة بعد الحادث.
تم تحديد هوية المشتبه به في اليوم التالي: تايلر روبنسون، شاب يبلغ من العمر 22 عامًا من ولاية يوتا، والذي تقول السلطات إنه انتقد المؤثر المحافظ في محادثة جرت مؤخرًا. وأفاد مسؤولون بأن روبنسون أُلقي القبض عليه بعد أن اتصل صديق للعائلة بالسلطات.
وقال حاكم ولاية يوتا سبنسر كوكس إن الرجل لم يتعاون مع السلطات، لكن المحققين يعملون على تحديد دافع إطلاق النار من خلال التحدث إلى أصدقائه وعائلته.
لقد كان لوفاة كيرك تأثير واسع النطاق في الولايات المتحدة - سواء بين مؤيديه، الذين نظموا وقفات احتجاجية لا حصر لها، أو بين منتقديه الذين احتفلوا بوفاته.
ولكن سرعان ما رد المعزون عليه، حيث أصدر كبار المسؤولين الأميركيين، مثل وزير الدفاع بيت هيجسيث، أوامر لأعضاء الجيش بتحديد هوية الزملاء الذين سخروا من وفاة كيرك أو احتفلوا بها.
أوقفت شركات مثل الخطوط الجوية الأمريكية طياريها عن العمل، وأخرجت بعضهم من الخدمة لاحتفالهم بمقتله أما كيرك، الذي حشد ملايين من أتباعه لمساعدة ترامب في الفوز بولاية ثانية في البيت الأبيض، فقد كان يحظى بالاحترام والازدراء في آن واحد لخطابه المؤيد لحمل السلاح، والمناهض للإجهاض، وللهجرة.
