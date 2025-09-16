جنازة "تشارلي كيرك": إقامة النصب التذكاري في 21 سبتمبر

تم تحديد هوية المشتبه به في اليوم التالي: تايلر روبنسون، شاب يبلغ من العمر 22 عامًا من ولاية يوتا، والذي تقول السلطات إنه انتقد المؤثر المحافظ في محادثة جرت مؤخرًا. وأفاد مسؤولون بأن روبنسون أُلقي القبض عليه بعد أن اتصل صديق للعائلة بالسلطات.